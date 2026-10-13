Na Wspólnej, odcinek 4293: Nochal straci siostrę? Usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści

Nochal usłyszy dramatyczne wieści w 4293. odcinku „Na Wspólnej”

W 4293. odcinku „Na Wspólnej” sytuacja w poprawczaku zrobi się bardzo napięta. Hebel (Tadeusz Huk) będzie próbował uspokoić chłopaków, ale nie będzie to łatwe. Wychowankowie nie będą chcieli już grać w koszykówkę z Sebą (Bartosz Głogowski). Uznają, że trener ich zdradził, dlatego odsuną się od niego.

Najbardziej emocjonalnie zareaguje Nochal. Chłopak usłyszy, że może zostać odcięty od swojej siostry. Taka perspektywa będzie dla niego szczególnie trudna. Wszystko wskazuje na to, że jego pobyt w poprawczaku może być początkiem kolejnych bolesnych doświadczeń.

Ryszard złoży Nochalowi propozycję w 4293. odcinku „Na Wspólnej”

Nochal będzie rozwścieczony po tym, czego się dowie. Wtedy z pomocą postanowi przyjść mu Ryszard. Mężczyzna obieca chłopakowi pomoc w trudnej sytuacji, ale nie zrobi tego bezinteresownie.

Ryszard zażąda w zamian, by Nochal wrócił na boisko. Chłopak znajdzie się więc pod presją. Z jednej strony będzie musiał zmierzyć się z groźbą rozdzielenia z siostrą, a z drugiej dostanie szansę na pomoc, jeśli zgodzi się na warunek postawiony przez Ryszarda.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4293. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4293. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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