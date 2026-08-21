Na Wspólnej, odcinek 4268: Zrozpaczony Włodek na pogrzeb Marii zaprosi też kobietę z samolotu. Nikt nie zauważy, że na cmentarzu pojawi się Grzesiek - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4268 POGRZEB MARII ZIĘBY - poniedziałek, 31.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Pogrzeb Marii Zięby w 4268 odcinku "Na Wspólnej" nastąpi po dłuższej przerwie emisji serialu w TVN ze względu na festiwal w Sopocie - Top of the top Sopot Festival". Mimo upływu kilkunastu dni od śmierci Marii ból w sercach jej najbliższych wciąż nie osłabnie. Żałoba Ziębów nie skończy się tak szybko. Szczególnie, że Maria zmarła tak nagle, nie zdążyła się pożegnać z dziećmi i wnukami, a przede wszystkim z ukochanym mężem. Włodek nadal nie dojdzie do siebie po odejściu Marii, a dzień jej pogrzebu będzie dla niego kolejnym koszmarnym przeżyciem.

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Wstrząśnięta rodzina Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej" będzie się jednak trzymała razem. Córki Ziębów, Renata (Marta Jankowska) i Monika (Sylwia Gliwa), otoczą Włodka opieką, a ich syn Bogdan (Wojciech Brzeziński) zajmie się organizacją ceremonii, próbując w ten sposób poradzić sobie z własnym bólem.

Nieznajoma kobieta z samolotu na pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej"

Przed pogrzebem Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej" niespodziewanie do baru przyjdzie Dorota, która była z Włodkiem w chwili śmierci jego żony, która próbowała reanimować Marię. Odda perły Marysi, które pozbierała w samolocie, lecz wcześniej nie miała okazji przekazać tej cennej pamiątki wdowcowi. Zrozpaczony Włodek poprosi Dorotę, by została na uroczystości. To dlatego kobieta z samolotu przyjdzie na cmentarz, lecz będzie trzymała się nieco na uboczu. Dorotę poruszy, jak wielu ludzi z czułością wspomina zmarłą.

Po pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej" rodzina wróci na osiedle na Wspólną, a wtedy przy grobie pojawia się jej syn, Grzegorz. Ponieważ od lat Grzesiek jest objęty programem świadka koronnego policji, zmienił tożsamość, przyjdzie na cmentarz, skrywając twarz pod czarnym kapturem bluzy. Nikt z rodziny Ziębów nie zauważy, że Grzesiek wrócił, nikt go nie zobaczy na własne oczy.

Tymczasem syn Bogdan, Jarek (Wojciech Rotowski) zorganizuje pokaz rodzinnych zdjęć, by w ten sposób oddać hołd zmarłej babci.

Kto będzie na pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej"?

Pogrzeb Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej" w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 r., to jeden z najbardziej poruszających momentów w historii serialu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą żałobną w kościele, gdzie licznie zgromadzą się rodzina i przyjaciele. W atmosferze ciszy, wzruszenia i niedowierzania bliscy będą towarzyszyć Marii w jej ostatniej drodze. Następnie żałobnicy przeniosą się na cmentarz. To właśnie tam, tuż przed złożeniem urny z prochami do grobu, emocje sięgną zenitu.

Oprócz Włodka, jego córek i syna w pogrzebie Marii w 4268 odcinku "Na Wspólnej" będą uczestniczyć: zięć Damian (Waldemar Błaszczyk), zięć Sławek (Mariusz Słupiński), Marta (Joanna Jabłczyńska), Daria (Patrycja Topajew), wnuki - Kasia (Julia Chatys) oraz Jarek (Wojciech Rotowski), Żaneta (Anna Guzik), Wojtek (Wojciech Błach), Basia (Grażyna Wolszczak), Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka), Weronika (Renata Dancewicz) oraz Michał (Robert Kudelski).

Twórcy "Na Wspólnej" zadbali o to, by scena pogrzebu Marii była godnym i wzruszającym hołdem dla postaci, którą przez lata grała zmarła Bożena Dykiel.

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie