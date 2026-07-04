Na Wspólnej, odcinek 4243: Koszmarny finał internetowego hejtu. Kajetan i Damian zastaną przerażający widok w domu Pauliny

Wszystko zaczyna się od policyjnego śledztwa w sprawie internetowego hejtu, który dotknął dzieci Cieślików oraz ich znajomą, Fionę. Służby mundurowe oficjalnie informują Monikę oraz matkę Fiony, że podejrzewana do tej pory o te podłe wpisy Paulina jest całkowicie niewinna. Dokładna analiza jej komputera nie wykazała bowiem żadnych dowodów. Podczas gdy matka Fiony reaguje na te rewelacje agresją, Kajetana zaczynają zżerać potworne wyrzuty sumienia. To właśnie on wcześniej bezpodstawnie oskarżył koleżankę o sianie nienawiści w sieci.

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Kajetan nie zdąży przeprosić Pauliny!

Kajetan, chcąc naprawić swój potworny błąd, postanawia osobiście przeprosić Paulinę i oczyścić atmosferę. Zanim jednak chłopak zdąży doprowadzić do spotkania twarzą w twarz, na jego telefon przychodzi bardzo niepokojąca, pożegnalna wiadomość od dziewczyny. Przerażony nastolatek natychmiast alarmuje swojego ojca, Damiana.

Makabryczny widok w mieszkaniu Pauliny

Mężczyźni bez wahania jadą pod adres Pauliny. Ponieważ nikt nie otwiera drzwi, a każda sekunda jest na wagę złota, Damian i Kajetan decydują się na siłowe wtargnięcie do mieszkania. Po wejściu do środka ich oczom ukazuje się makabryczny widok – dziewczyna leży całkowicie nieprzytomna.

Damian, zachowując resztki zimnej krwi w tej potwornej sytuacji, natychmiast wybierze numer alarmowy:

Chciałabym zgłosić zatrucie lekami

W tym samym czasie Kajetan będzie musiał zmierzyć się z paraliżującym potokiem myśli.

Kiedy emisja 4243. odcinka "Na Wspólnej"?

Premiera 4243. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w czwartek, 9 lipca 2026 roku. Emisja o godzinie 20:15 na antenie głównego kanału TVN.Odcinek można również obejrzeć przedpremierowo i z powtórkami na platformie Player.pl.

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