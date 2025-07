Olek zniknie z M jak miłość? Serialowy Marcin jeszcze go dopinguje!

Nowe wyzwanie Olka z „M jak miłość”! Maurycy Popiel podejmuje się wyjątkowego projektu, który wymaga od niego dużego zaangażowania i poświęceń. Aktor jest podekscytowany nowym wyzwaniem, ale czy to oznacza, że nie starczy mu już czasu na rolę Chodakowskiego w nadchodzącym sezonie „M jak miłość”? Sam Mikołaj Roznerski zagrzewa serialowego brata do walki! Sprawdź, o co chodzi i gdzie wystąpi lubiany aktor.