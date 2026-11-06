M jak miłość. Romans Jakuba i Martyny szybko się skończy przez Kasię? Nie będzie szczęśliwego finału - WIDEO

Czy Jakub w "M jak miłość" dowie się, że jest ojcem córki Kasi?

Jak długo jeszcze w tym sezonie "M jak miłość" Kasia będzie okłamywała Jakuba w sprawie ich córki Zosi? Kiedy Karski dowie się, że jest ojcem Zosi? Jak ta wiadomość wpłynie na jego związek z Martyną? Czy jest szansa na to, że Jakub wróci do Kasi i razem wychowają swoją córeczkę?

Na te pytanie widzowie "M jak miłość" nie poznają odpowiedzi aż do końca grudnia 2026 roku, bo ucieczka Kasi od Mariusza (Mateusz Mosiewicz) po brutalnym gwałcie i odkryciu, że mąż jest zabójcą Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) jeszcze bardziej wszystko skomplikuje.

Ale pod koniec listopada w "M jak miłość" Kasia ze strachu przed śmiercią, przed tym, że Mariusz ją dopadnie i zabije, tak jak Sowińskiego, napisze do Jakuba list, w którym wyzna, że to on jest ojcem Zosi. Tyle że Karski go nie przeczyta...

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Jakby tego było mało ucieczka Kasi w "M jak miłość" doprowadzi do tego, że nie wyda Mariusza policji. Aresztowany zostanie Olek (Maurycy Popiel), który usłyszy zarzut zabójstwa Sowińskiego, a Jakuba nie przestanie dręczyć myśl, że kryje byłą żonę, bo Kasia powie mu o romansie z zamordowanym szefem.

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Problemy Kasi odbiją się na związku Jakuba i Martyny, który w odcinkach "M jak miłość" na początku grudnia będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ich uczucie jest na tyle silne, że przetrwa tak ciężką próbę. Bo Karski będzie chciał pomóc Kasi. Nawet wbrew Martynie, ryzykując to, że nowa ukochana nie zrozumie jego szlachetności wobec byłej żony.

Niedawno Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość" wspomniał w tym, że w przypadku Jakuba i Martyny "happy end" może nie nastąpić.

- Pytanie tylko czy takie nagłe uczucie, które wybucha nie zakończy się równie spektakularnie... - sugerował ekranowy Jakub.

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