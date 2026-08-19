M jak miłość. Paweł urządzi casting na nianię dla Antosia w następnym sezonie! Nie będzie chciał, aby Agnes zajmowała się jego synem

Paweł postanowi znaleźć synkowi opiekunkę w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Paweł postanowi znaleźć Antosiowi nianię, aby mógł w pełni skupić się na pracy i zapewnić im odpowiedni byt. Oczywiście, Zduński wciąż będzie mógł liczyć na pomoc najbliższych, w tym przede wszystkim swojej matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska), babci Barbary (Teresa Lipowska), szwagierki Kingi (Katarzyna Cichopek), czy przyrodniej siostry Agnes, jednak postanowi dłużej ich nie obciążać.

Tym bardziej, że w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej każda z nich będzie mieć swoje obowiązki, a i swoją pracę poza Barbarą. Jednak Zduński już wyjątkowo długo korzystał z ich pomocy, gdy sam próbował dojść do siebie po śmierci Franki, że teraz postanowi znaleźć do tego kogoś innego. Szczególnie, że będzie mu przy tym przyświecał jeszcze jeden cel.

Zduński nie będzie chciał, aby Antoś zbyt mocno przywiązał się do Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Paweł nie będzie chciał, aby Antoś zbyt dużo czasu spędzał z Agnes. Tym bardziej, gdy dowiedział się od przyrodniej siostry, że w trakcie jego nieobecności, ona już zdążyła pokochać go jak własnego syna, którym przecież oczywiście nie będzie, bo to Franka dalej będzie jego prawdziwą matką.

W 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Zduński nie będzie chciał, aby to się zmieniło i stąd postanowi poszukać wsparcia u obcej kobiety, niezwiązanej tak emocjonalnie z jego synem jak Agnes. Zwłaszcza, że jej przywiązanie będzie tym bardziej silne, bo przecież Rotke nie będzie mogła mieć swoich dzieci i stąd tak bardzo pokocha właśnie Antosia.

Kto zostanie nową opiekunką syna Franki i Pawła w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

I z pewnością w 1939 odcinku "M jak miłość" po wakacjach nikt inny lepiej nie zająłby się chłopcem jak właśnie Agnes. Jednak Paweł nie będzie chciał, aby chłopiec spędzał z nią tak dużo czasu i aż tak mocno przywiązywał się do niej, jak ona do niego. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, czym mogłoby się to skończyć.

Oczywiście, w 1939 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Paweł nie będzie chciał takiego końca, dlatego zdecyduje się znaleźć Antosiowi nianię i zorganizuje casting. Ale czy uda mu się znaleźć odpowiednią kandydatkę? Kto zostanie nową opiekunką Antosia? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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