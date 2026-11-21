Piotrek będzie reprezentował Kamę i Marcina podczas spotkania z adwokatem Lilki w 1959 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja Kamy będzie coraz bardziej skomplikowana. Po tym, jak Lilka Kolender oskarży ją o zniszczenie włosów podczas wizyty w salonie, w internecie rozpęta się nagonka na biznes Chodakowskiej. Za całą intrygą będzie stała Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), która opłaci prawnika Lilki i zadba o to, by oszustka nie wycofała się z oskarżeń. Piotrek od początku będzie uprzedzał Kamę i Marcina (Mikołaj Roznerski), że sprawa może zakończyć się w sądzie. W 1959 odcinku "M jak miłość" postanowi jednak spróbować rozwiązać konflikt i zaprosi Chodakowskich na spotkanie z adwokatem Kolender. Będzie chciał przedstawić stanowisko swojej klientki i przekonać drugą stronę, że Kama nie ponosi odpowiedzialności za rzekome zniszczenie włosów Lilki.

Prawnik Lilki oskarży Kamę o oszpecenie klientki w 1959 odcinku "M jak miłość"

Już na początku spotkania Piotrek zauważy, że adwokat przyszedł bez swojej klientki. Zapyta więc wprost, dlaczego Lilka nie pojawiła się na spotkaniu. Odpowiedź prawnika nie będzie dla Kamy przyjemna.

- A pana klientki nie będzie? - zapyta Piotrek na wstępie, kiedy zauważy, że prawnik przyszedł sam.

- Niestety pani Kolender praktycznie nie wychodzi z domu, jest na lekach, ma ciężką depresję z powodu trwałego oszpecenia, którego doznała w wyniku wizyty w pani salonie...

Adwokat od początku będzie przedstawiał Lilkę jako osobę poważnie poszkodowaną, a winą za jej stan obciąży salon Kamy. Piotrek nie pozwoli jednak, by te zarzuty pozostały bez odpowiedzi. Zduński stanowczo zaprotestuje i zapowie, że udowodni niewinność swojej klientki. - Nie, nie, moja klientka nie wykonywała żadnego zabiegu, który mógłby oszpecić panią Kolender. Zapraszam, zaraz to udowodnimy - powie twardo Piotr.

Piotrek przegra starcie z adwokatem Lilki. Sprawa Kamy trafi do sądu?

Dalsza część spotkania nie pójdzie już jednak po myśli Zduńskiego. Prawnik Kolender zacznie przedstawiać kolejne dowody, które mają świadczyć przeciwko Kamie. M.in. opinie dermatologa czy trychologa. Chodakowska nie będzie zgadzać się z zarzutami i przypomni, że nie wykonywała Lilce zabiegów, o których mówi jej obrońca.

- Nie nakładałam pańskiej klientce żadnej farby ani nie wykonywałam trwałej ondulacji - powie Kama. - Nie mam takiej wizyty nawet w systemie, to co mogło jej zaszkodzić? Odżywka? - zapyta z przekąsem.

Argumenty Chodakowskiej nie zrobią jednak na adwokacie większego wrażenia. Prawnik pozostanie nieugięty i da jasno do zrozumienia, że nie widzi po stronie Kamy gotowości do zawarcia ugody. Piotrek zacznie tracić pewność siebie, bo rozmowa zamiast przybliżyć ich do rozwiązania konfliktu, tylko pogorszy sytuację. Spotkanie zakończy się porażką Zduńskiego. Adwokat Lilki nie ustąpi, a Kama i Marcin będą musieli liczyć się z tym, że o jej niewinności zdecyduje sąd.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Aneta pomoże Kamie uratować salon przed upadkiem!