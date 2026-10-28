M jak miłość, odcinek 1958: Dorota i Bartek ukryją przed Frankiem, ile ojczym żąda za wyjawienie, kim jest jego prawdziwa matka - ZDJĘCIA, WIDEO

Tyle ojczym Franka zażąda w 1958 odcinku "M jak miłość" za ujawnienie, kim jest prawdziwa matka syna Doroty i Bartka

Jak cenna jest prawda o matce Franka w 1958 odcinku "M jak miłość" przekonają się Dorota i Bartek, którzy zrozumieją, że bezwzględny Malicki chce położyć swoje łapska na pieniądzach Lisieckiej. Doskonale wie o tym, że jego pasierb teraz jest synem milionerki, że fortuna Doroty może mu pomóc urządzić się na wiele lat po wyjściu z więzienia. Chociaż Malicki przedłużył sobie wyrok więzienia po napadzie na Dorotę i szybko nie odzyska wolności, to już będzie knuł jak wzbogacić się kosztem tajemnicy dotyczącej matki Franka!

Po ostatnim aresztowaniu Malicki nie da Lisieckim o sobie zapomnieć i w 1958 odcinku "M jak miłość" odezwie się do nich, podbijając stawkę za informacje o biologicznej matce ich syna. Wcześniej żądał od Doroty 100 tysięcy złotych. Teraz będzie chciał aż 200 tysięcy złotych. I żeby przekonać ją, że wie znacznie więcej, niż jest w dokumentach z adopcji Franka, powie o zdjęciu ciężarnej 16-latki, które ma ze sobą w więzieniu.

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Franek dostanie od ojczyma SMS-a z więzienia w 1958 odcinku "M jak miłość"

Ze względu na Franka w 1958 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek spróbują ukryć rodzinne kłopoty. Uznają, że na razie nie powiedzą synowi, że jego ojczym wie, kim jest jego biologiczna matka. Ale z drugiej strony będą świadomi tego, że Franek odbiera wiadomości od Malickiego, który wysyła mu SMS-y z więzienia i cały czas nim manipuluje. Nastolatek będzie podejrzewał, że rodzice coś przed nim ukrywają.

"Chcę żebyś mnie odwiedził. Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Chodzi o pewną tajemnicę, która dotyczy Ciebie" - przeczyta Bartek, bo syn pokaże mu tego SMS-a. I zapyta, czy Franek chce się z nim spotkać.

- Franek jest podatny na jego manipulacje, ponieważ nie tylko on sam się go boi, ale też boi się, co mógłby zrobić jego rodzinie... Ojczym był obecny praktycznie w całym jego życiu i mógłby mu powiedzieć bardzo wiele rzeczy, które pomogłyby mu poskładać swoje życie - wyjaśnił Jarosław Śmigielski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ojczym Franka przekaże Dorocie zdjęcie jego nastoletniej matki w "M jak miłość"

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły sceny, które rozegrają się w kolejnych odcinkach w listopadzie. Nie dość, że Franek dostanie od ojczyma SMS-a z zaproszeniem na widzenie w więzieniu, to jeszcze zacznie nim manipulować, wspominając o tym, że wie dużo o jego przeszłości, wczesnym dzieciństwie, którego Franek nie pamięta. Bo syn Doroty i Bartka nigdy nie poznał prawdziwej matki.

- Bartek nie jest zadowolony na kolejne próby wywołania spotkań przez ojczyma. Chce zakończyć ten rozdział w życiu Franka i we wspólnym życiu tej rodziny. Ale ma świadomość, że Franek potrzebuje pewne rzeczy wyjaśnić dla własnego spokoju, dla spokoju ducha. Bartek boi się, że jeżeli ta tajemnica Malickiego okaże się prawdą to to może zburzyć wszystko, co udało się w tym dziecku odbudować... - dodał Arkadiusz Smoleński.

Ale to nie Franek spotka się z ojczymem w więzieniu. Niedługo później w jednym z odcinków "M jak miłość" w listopadzie Dorota pojedzie do Malickiego do aresztu śledczego i dostanie od niego zdjęcie matki Franka.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki