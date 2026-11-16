M jak miłość, odcinek 1957: Tak dzieci Magdy i Andrzeja przyjmą jej ciążę! Maciek będzie się bał o chore serce matki - ZDJĘCIA

Ciąża Magdy zaskoczy Maćka w 1957 odcinku "M jak miłość"

Chora na serce Magda w 1957 odcinku "M jak miłość" odetchnie z ulgą i zacznie w pełni cieszyć się ciążą dopiero po wizycie u kardiologa. Lekarz Budzyńskiej przeprowadzi wszystkie badania, których wyniki wykażą, że póki co, na tym etapie ciąży, w pierwszym trymestrze nie ma ryzyka powikłań czy poronienia.

Wszystko będzie wskazywało na to, że Magda z przeszczepionym sercem urodzi zdrowe dziecko. Ale lęk przed śmiercią przy porodzie nie minie tak szybko. I dopadnie też syna Magdy, który dowie się o ciąży już po wizycie u kardiologa.

- Jestem w szoku dalej, ale jakoś to przyswajam do siebie powoli... Pamiętaj, że musisz teraz uważać na siebie i dbać o siebie porządnie. Dobra? - Maciek, który od trzech lat studiuje w Londynie będzie drżał ze strachu o przybraną matkę.

- Dbam, dbam... Andrzej też o mnie dba, czasami nawet za bardzo. Całuję cię, kocham cię, buziaki...

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Taka będzie reakcja Ani na ciążę Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie Andrzej w 1957 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do przybranej córki Ani, która także studiuje i mieszka za granicą. Po wyjeździe do Włoch byłej żony Budzyńskiego, Marty (Dominika Ostałowska), Ania także zniknęła z jego życia i utrzymują kontakt tylko przez telefon.

Teraz Andrzej przekaże Ani, że on i Magda zostaną rodzicami, że ich rodzina powiększy się o dziecko, którego przez lata nie mogli się doczekać.

- Co Maciek powiedział? - zapyta żonę Budzyński.

- Dobrze, najpierw długo milczał, był w szoku. Potem oczywiście pogratulował, spytał jak tam wyniki, więc powiedziałam, że wszystko jest dobrze. A potem powiedział, że mam na siebie uważać i ciebie słuchać...

- To właściwie Ania powiedziała mi to samo, że mam o siebie dbać...

- O siebie masz dbać?

- Potem coś mówiła, że jestem stary, ale że dam radę... Smarkula jedna!

- Mądre te dzieci. Wieczorem zadzwonię do Nadii... Nie wiem tylko, jak Anicie to powiem. To nie będzie łatwa rozmowa...

- Dlaczego? Przecież nasz, twój przypadek daje nadzieję...

Czy Maciek i Ania wrócą do "M jak miłość"?

Mimo że nienarodzone dziecko Budzyńskich w 1957 odcinku "M jak miłość" sprawi ich przybranym dzieciom wiele radości, to ani Maciek ani Ania nie zdecydują się na powrót do Polski, by w tak pięknej chwili być z Magdą i Andrzejem.

Franciszek Przanowski i Gabriela Świerczyńska odeszli z obsady "M jak miłość", żeby tak jak ich bohaterowie skupić się na studiach.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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