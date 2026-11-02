M jak miłość, odcinek 1954: Ona będzie chciała zniszczyć Kamę! Na zlecenie Domańskiej zaatakuje żonę Marcina - ZDJĘCIA

To Domańska naśle Lilkę na salon Kamy w 1954 odcinku "M jak miłość"

Do obsady "M jak miłość" w 1954 odcinku dołączy nowa bohaterka, która dostanie od Elżbiety Domańskiej zadanie złożenia pozwu w sądzie przeciwko Kamie! Perfidna intryga byłej szefowej Marcina będzie miała tylko jeden cel - atak na Kamę, zrujnowanie rywalce karierę.

To właśnie Domańska w 1954 odcinku "M jak miłość" wyśle do salonu Kamy koleżankę swojej przyjaciółki Klary (Aleksandra Kisio) tuż po tym, jak Lilka poskarży się im, że znany i bajecznie drogi "stylista fryzur" zniszczył jej włosy.

- Pamiętasz tego znanego fryzjera, o którym ci mówiłam? Marcelego? - wyjaśni Klarze i Elżbiecie, które spotka przed butikiem na zakupach.

- Sama zamierzałam do niego pójść...

- Nie, tylko nie to! Patrz jak drań mnie wczoraj urządził! Musiał coś źle zrobić z farbą. Włosy wychodzą mi garściami. Do tego dostałam jakiejś wysypki. Wszystko mnie piecze! Poszłam do tego dziada, żeby złożyć reklamację! Facet się do niczego nie przyznaje! Wyrzucił mnie z salonu!

- Ale to nie możesz mu odpuścić! Musisz z nim pójść do sądu! Ja ci dam namiary na super prawniczkę...

- Dzięki, ale na super prawników to ja już się spłukałam w trakcie rozwodu...

- A może poszłaby pani z nami na kawę i razem byśmy znalazły jakieś rozwiązanie? Ja już nawet mam pewien pomysł - Domańska uzna, że koszmarna wizyta Lilki u fryzjera to dla niej idealna okazja do ataku na Kamę.

Dzięki Lilce w 1954 odcinku "M jak miłość" wyrachowana Domańska błyskawicznie opracuje plan zemsty na Marcinie nie tylko za to, że nie chciał nawiązać z nią romansu, ale także odrzucił ofertę miliona złotych za jej marzenie o wspólnym dziecku.

Podejrzana klientka w salonie Kamy w 1954 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1954 odcinku "M jak miłość" wysłanniczka Elżbiety zjawi się w salonie Kamy pod pretekstem podcięcia końcówek. Lilka będzie udawała zwykła klientkę. Dyskretnie sfotografuje wnętrze, fryzurę i samą właścicielkę, przygotowując materiał do fałszywego oskarżenia.

Domańska w 1954 odcinku "M jak miłość" zażąda od Lilki pozwu przeciwko Kamie

To bezwzględna Domańska zadba o resztę. Umówi Lilkę ze swoim adwokatem i zaoferuje pokrycie kosztów postępowania. W zamian zażąda tylko jednego - złożenia pozwu przeciwko Kamie.

- Co o tym myślisz? - zapyta Elżbieta przyjaciółkę.

- Po pierwsze, że jesteś geniuszem. Geniuszem zła... A po drugie, jak to dobrze, że to nie mój facet wpadł ci w oko - odpowie Klara, kiedy pozna szczegóły intrygi.

- Obiecuję, że twojego zostawię w spokoju. Tylko najpierw sobie jakiegoś znajdź... - zadrwi Domańska.

- Ciekawa jestem, na ile prawnicy wycenią straty? I jak szybko ta pożal się boże fryzjerka straci swoje klientki. Chodakowski chyba będzie teraz potrzebował sporo kasy, żeby wyprowadzić z kłopotów swoją żonę - doda Klara.

Tak w 1954 odcinku "M jak miłość" zaczną się problemy Kamy, która następnego dnia przeczyta w internecie negatywne opinie jednej z klientek. Nie będzie miała pojęcia, że oczernia ją właśnie Lilka, którą nasłała Domańska.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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