M jak miłość, odcinek 1951: Paweł uzna Agnes za siostrę! To dlatego nigdy się w niej nie zakocha - ZDJĘCIA

Paweł w 1951 odcinku "M jak miłość" zachowa się podle wobec Agnes, ale przeprosi za te słowa

Biedna Agnes w 1951 odcinku "M jak miłość" nasłucha się od Pawła samych przykrości! I to w momencie, kiedy Zduński przyjedzie do domu Mostowiaków w Grabinie, by zająć się babcią Barbarą (Teresa Lipowska) po wyjeździe Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i nie poradzi sobie bez wsparcia Agnes. Troska i czułość jaką młoda lekarka z Niemiec okaże Pawłowi i jego synowi Antosiowi (Mikołaj Jankowski) spotka się ze zdecydowana reakcją Zduńskiego. Powie jej wprost, że Antek to nie jej dziecko!

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1951: Adam zostawi Natalkę. Nie będzie z nim szczęśliwa. Usłyszy od Hani niewygodne pytanie - ZWIASTUN

Żal będzie patrzeć na to, jak w 1951 odcinku "M jak miłość" Agnes przeżyje tak podłe słowa Pawła! Pokochała Antosia jak syna, bo sama nie może mieć dzieci. Z każdym dniem czuje też coś więcej do Pawła, ale on zdaje się tego nie dostrzegać. Na domiar złego zachowuje się tak, jakby chciał ograniczać relacje Agnes z jego synem wtedy, kiedy jest mu to nie na rękę.

Paweł pożałuje tego, co powiedział Agnes o jego synu w 1951 odcinku "M jak miłość"

Po przykrym poranku Paweł w 1951 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że zareagował zbyt ostro, że Agnes przecież wcale mu się nie narzuca. Po prostu kocha Antosia, dba o jego dobro i powinien być jej za to wdzięczny, a nie wypominać jej, że nie jest matką jego syna. Zduński pożałuje swoich słów!

Jakby tego było mało Agnes otoczy też opieką Barbarę (Teresa Lipowska), która po ostatnich wydarzeniach w rodzinie źle się poczuje. Seniorka rodu Mostowiaków od lat choruje na serce i nadciśnienie. W jej wieku każde wahania ciśnienia będą niepokojące. Lekarka zajmie się babcią, zadba o to, by Barbara zażywała nowe leki.

- Byłam u babci. Martwi mnie jej ciśnienie. Mam nadzieję, że te nowe leki je ustabilizuje...

- Dziękuję, że tak się nią zajmujesz. Niby tu jestem, ale nie wiem, w co ręce włożyć

- To też moja babcia. Rodzina to nie tylko geny

- Tak... Chciałem cię prosić. Za to rano... Wstałem niewyspany i zachowałem się jak kretyn.

- No, wielki kretyn...

Niespodziewanie w 1951 odcinku "M jak miłość" Paweł zwróci się do Agnes w taki sposób, który będzie sugerował, że naprawdę nie widzi tego, że ona czuje do niego coś więcej. Nie dostrzega w niej kobiety, w której kiedyś mógłby się zakochać. Na pewno jeszcze nie teraz, bo ból po śmierci Franki (Dominika Kachlik) wciąż jest dla Pawła nie do zniesienia.

- Ale ja naprawdę doceniam to, co dla nas robisz. Jak się angażujesz "siostra"...

- Prawie siostra... - zauważy Agnes, która w Pawle nie widzi swojego brata. Nawet przybranego!

- Ale siostra! - dokończy Zduński, a Agnes spojrzy wzrokiem pełnym miłości...

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Wypadek Hani na basenie zbliży Natalkę do Lipińskiego!

M jak miłość. Agnes kocha Pawła, ale nie będą razem! Nigdy nie zastąpi mu Franki