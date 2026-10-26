M jak miłość, odcinek 1951: Andrzej za stary na ojca! Nie poradzi sobie z opieką nad synem Pawła - ZDJĘCIA

Paweł w 1951 odcinku "M jak miłość" zostawi Andrzejowi syna! Antoś od razu zacznie płakać

W 1951 odcinku "M jak miłość" Paweł pojawi się w siedlisku Budzyńskich, aby przywieźć Magdę. Zduński zabierze ze sobą również małego Antosia, który niespodziewanie stanie się bohaterem wyjątkowo zabawnej sytuacji. Kiedy Paweł zobaczy Andrzeja spokojnie odpoczywającego w ogrodzie z filiżanką kawy, postanowi przekazać mu synka na ręce.

Dla Budzyńskiego będzie to jednak niemałe wyzwanie, ponieważ prawnik nie będzie miał zbyt dużego doświadczenia w zajmowaniu się tak małymi dziećmi. Poza tym w jego wieku, czyli po 50.stce już bardziej pasuje mu rola dziadka, a nie ojca. Co więcej, szybko okaże się, że Antoś wcale nie zamierza ułatwiać mu zadania!

Wystarczy dosłownie ułamek sekundy, aby w 1951 odcinku "M jak miłość" roczny chłopczyk zaczął przeraźliwie płakać w ramionach Andrzeja. Zaskoczony Budzyński nie będzie wiedział, jak uspokoić malucha, a cała sytuacja wyraźnie go speszy. Wprost przyzna, że kompletnie nie ma wprawy w opiece nad dziećmi, co tylko pokaże, jak bardzo nieprzygotowany jest na podobne obowiązki.

Andrzej w 1951 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiedział, że Magda jest w ciąży! Kolejne testy dadzą pozytywne wyniki

Magda w 1951 odcinku "M jak miłość" nadal nie będzie mogła uwierzyć, że naprawdę zostanie matką. Zobaczyła dwie kreski na teście ciążowym, który początkowo wykonała bardziej z ciekawości niż z przekonania, że rzeczywiście może spodziewać się dziecka. Wynik wprawił ją w ogromne osłupienie, ponieważ przez lata żyła ze świadomością, że macierzyństwo może być dla niej nieosiągalne.

Tym bardziej że Magda przeszła przeszczep serca, a lekarze ostrzegali ją przed ryzykiem związanym z ciążą. Niedawne badania sugerowały również, że wkracza w okres menopauzy, dlatego pozytywny wynik okaże się dla niej prawdziwym szokiem.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Magda nie zdecyduje się od razu powiedzieć Andrzejowi o dziecku. Zamiast tego zacznie wykonywać kolejne testy ciążowe, podejrzewając, że pierwszy mógł być wadliwy lub przeterminowany. Jednak za każdym razem wynik będzie dokładnie taki sam!

Wszystko zacznie wskazywać na to, że Magda rzeczywiście jest w ciąży, a jej największe marzenie o biologicznym dziecku może w końcu się spełnić. Mimo to Budzyńska będzie potrzebowała trochę czasu, aby oswoić się z tą wiadomością i znaleźć odpowiedni moment na rozmowę z mężem.

Tak Andrzej w 1951 odcinku "M jak miłość" dowie się o ciąży Magdy

W 1951 odcinku "M jak miłość" dopiero wieczorem, kiedy Paweł wraz z Antosiem opuszczą już siedlisko, Andrzej przypadkiem zwróci uwagę na zabawki pozostawione przez chłopca w ogrodzie. Budzyński zauważy je na jednym z krzeseł i stwierdzi, że przy najbliższej okazji trzeba będzie oddać je Zduńskiemu. Nie będzie jednak wiedział, że jego słowa staną się dla Magdy idealną okazją do przekazania mu wiadomości, którą ukrywała przed nim przez cały dzień!

Magda niespodziewanie zasugeruje Andrzejowi, że być może wcale nie powinni oddawać Pawłowi zabawek Antosia, ponieważ już niedługo sami będą ich potrzebować!

Zaskoczony Budzyński w 1951 odcinku "M jak miłość" początkowo nie zrozumie, do czego zmierza jego żona. Dopiero kiedy Magda wyzna mu, że jest w ciąży, dotrze do niego, iż naprawdę zostanie ojcem.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20.50 w TVP2.

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