M jak miłość, odcinek 1950: Napad na Magdę w ciąży w siedlisku! Wróci do Grabiny i ściągnie tam kolejnego zwyrodnialca - ZDJĘCIA

Magda w ciąży w 1950 odcinku "M jak miłość" zabierze do siedliska byłą więźniarkę!

Ciężarna Magda w 1950 odcinku "M jak miłość" poświęci się pomocy potrzebującej kobiecie, dla której fundacja Budzyńskiej będzie jedyną nadzieją na powrót do normalnego życia po wyjściu z więzienia. Elżbieta zaczepi prawniczkę na ulicy, a potem zakradnie się do jej samochodu, wzbudzając tym samym lęk Magdy. Ale dość szybko Budzyńska zorientuje się, że ze strony przerażonej kobiety nic jej nie grozi.

By pomóc więźniarce w 1950 odcinku "M jak miłość" zawiezie ją do siedliska Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) w Grabinie. Lisieccy akurat wyjadą, więc ich dom będzie pusty. Kiedy Elżbieta poczuje się bezpiecznie na wsi, w końcu opowie Budzyńskiej swoją dramatyczną historię, jak ugodziła męża pijaka nożem i trafiła do więzienia na trzy lata.

- Kiedyś z moim mężem też mi się układało… Nie mieliśmy dzieci, ale dobrze nam było, naprawdę go kochałam… Potem Robert zaczął pić. Pił coraz więcej, zmienił się… jakby ktoś podmienił mi męża. Kiedyś wrócił nieprzytomny od wódki i znów chciał mnie uderzyć... Złapałam za nóż i poszło. Wykaraskał się, ale ja, za przekroczenie granic obrony koniecznej, dostałam trzy lata…

Schroniska dla potrzebujących kobiet okażą się zajęte, więc Magda w 1950 odcinku "M jak miłość" załatwi swojej nowej podopiecznej nocleg w siedlisku.

- Ale tu pięknie! Jak w jakimś filmie…

- A przede wszystkim to bezpieczne miejsce! Jest monitoring, nie musisz niczego się obawiać...

Napad na Magdę w siedlisku w 1950 odcinku "M jak miłość"!

Po kilku godzinach w Grabinie w 1950 odcinku "M jak miłość" zjawi się nagle mąż Elżbiety – Robert Olech (Aleksander Fiałek). Zwyrodnialec bez trudu namierzy żonę i zacznie dobijać się do drzwi. Napad na Magdę i bezbronną kobietę będzie miał wstrząsający przebieg! Alkoholik Robert będzie kolejnym tyranem, po ojczymie syna Lisieckich, który zjawi się we wsi.

- Elżbieta, otwórz! Wiem, że tam jesteś!

- To mój mąż! To on! Błagam, nie otwieraj mu! On mnie zabije!

Przerażona Magda znów przeżyje chwile grozy. Od razu chwyci za telefon, zadzwoni po policję, by chronić siebie, Elżbietę i dziecko, którego się spodziewa. Choć jeszcze nie będzie miała pojęcia o ciąży.

- Proszę odejść od drzwi! Wezwałam policję! Zaraz tutaj będzie. Mój mąż też tu jedzie! - krzyknie Magda i każe podopiecznej się schować.

- Otwieraj!

- Proszę odejść! Zaraz będzie tutaj policja!

- Chcę tylko porozmawiać ze swoją żoną!

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Akcja policji i księdza w siedlisku w obronie Budzyńskich w 1950 odcinku "M jak miłość"

Napastnika przepłoszy Andrzej Budzyński, który w 1950 odcinku "M jak miłość" przybędzie Magdzie na ratunek. Zaraz za nim w siedlisku zjawią się policjanci - Natalka (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner), którzy jednak nie złapią zwyrodnialca.

- Mamy notatkę. Teraz dokładnie sprawdziliśmy. Gdyby się działo coś niepokojącego, po prostu dzwońcie - uprzedzi Natalia.

- Ja myślę, że on nie wróci. To znaczy mam nadzieję... - stwierdzi Andrzej.

Interwencję policji w siedlisku w 1950 odcinku "M jak miłość" przerwie miejscowy proboszcz, ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst), który przyprowadzi ze sobą męża Elżbiety.

- Ja przychodzę w dość nietypowej roli. Mianowicie chodzi o poświadczenie prawdy. Przed chwilą dzwoniłem do pewnego proboszcza z Warszawy. Ksiądz Arek prowadzi zajęcia AA i potwierdził mi, że pan Robert Olech jest dwóch lat sumiennie uczęszcza na wszystkie mitingi. Jest niepijącym alkoholikiem. Także może warto chociaż z nim porozmawiać... Może on sam wszystko osobiście wyjaśni...

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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