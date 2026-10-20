M jak miłość, odcinek 1950: Anita przejdzie załamanie, bo nie zajdzie w ciążę! Tylko Magda ją zrozumie - WIDEO

Anita nie zajdzie w ciążę w 1950 odcinku "M jak miłość"

W 1950 odcinku "M jak miłość" Anita po raz kolejny będzie musiała zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Laskowska z ogromną nadzieją wykona kolejny test ciążowy, ale jego wynik okaże się taki sam jak wcześniej. Jedna kreska będzie oznaczała kolejne rozczarowanie i brak upragnionej ciąży. Kobieta nie zdoła ukryć emocji. Będzie roztrzęsiona, bezradna i coraz bardziej przekonana, że wszystkie jej starania nie przynoszą żadnego efektu.

Próby zajścia w ciążę całkowicie zdominują codzienność Anity i Kamila. Badania, suplementy, pilnowanie cyklu i podporządkowywanie intymnego życia kalendarzowi sprawią, że Laskowska zacznie czuć się przytłoczona. Kolejny negatywny test stanie się dla niej czymś więcej niż tylko złą wiadomością. Kobieta będzie miała poczucie, że traci kontrolę nad własnym życiem, a wymarzone macierzyństwo wciąż pozostaje poza jej zasięgiem.

Magda spróbuje pocieszyć Anitę w 1950 odcinku "M jak miłość"

Anita nie będzie już potrafiła dłużej tłumić rozpaczy. W pracy w końcu otworzy się przed Magdą, która szybko zrozumie, jak bardzo koleżanka cierpi. Laskowska nie ukryje, że ma dość kolejnych prób i niepowodzeń. W 1950 odcinku "M jak miłość" wyzna przyjaciółce, jak wygląda ich codzienność podporządkowana staraniom o dziecko.

- Ja już nie mogę Magda, ja już nie mogę - powie Anita kiedy kolejne tekst pokażą jedną kreskę. Magda od razu zareaguje, też się wzruszy i będzie pocieszać ją pocieszała.

- Zrobiłam z naszego życia piekło... Badania, suplementy, seks według kalendarza... Wszystko podporządkowane cyklowi i co? Nic! Kolejny miesiąc, kolejny biały test…

- Anita, ja rozumiem, ja nie mogę mieć dzieci, starałam się chciałam, patrzyłam jak inni zaliczają wpadkę, że to jest takie proste, a nie wiem... Anita nie jesteś mniej mądra, mniej wartościowa, mniej ważna, mniej piękna tylko dlatego, że nie możesz mieć dzieci....

Słowa Magdy w 1950 odcinku "M jak miłość" będą dla Anity ważne, bo Budzyńska doskonale wie, jak bolesne potrafi być niespełnione marzenie o macierzyństwie. Spróbuje uświadomić przyjaciółce, że trudności z zajściem w ciążę nie odbierają jej wartości. Nawet tak szczera rozmowa nie sprawi jednak, że Laskowska nagle odzyska spokój. Frustracja będzie w niej narastać, a napięcie przeniesie się również do domu.

W 1950 odcinku "M jak miłość" Anita wyrzuci suplementy do kosza!

Największy wybuch bólu w 1950 odcinku "M jak miłość" nastąpi wieczorem. Anita spojrzy na blat zastawiony suplementami, które miały pomóc jej w staraniach o dziecko, i nie wytrzyma. Wszystko, czemu podporządkowała ostatnie miesiące, nagle wyda jej się bezsensowne. Kolejne preparaty, badania i wyrzeczenia nie przyniosły rezultatu, a ona znów zobaczyła jedną kreskę.

W przypływie rozpaczy Anita zacznie wyrzucać tabletki do kosza. Będzie płakać i wyć z bezsilności, nie potrafiąc pogodzić się z kolejnym niepowodzeniem. To będzie gwałtowny gest kobiety, która osiągnęła granicę wytrzymałości i nie ma już siły na dalsze czekanie.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Anita załamie się, bo nie zajdzie w ciążę! Tylko Magda ją zrozumie