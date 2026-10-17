M jak miłość, odcinek 1950: Anita nie zajdzie w ciążę! Starania o dziecko oddalą ją od Kamila - ZDJĘCIA

Anita nakręci się zajście w ciążę w 1950 odcinku "M jak miłość"

W 1950 odcinku "M jak miłość" Anita będzie przeżywała rozczarowanie po kolejnym negatywnym teście ciążowym. Laskowska coraz gorzej poradzi sobie z faktem, że mimo badań, suplementów i podporządkowania codzienności staraniom o dziecko, wciąż nie udaje jej się zajść w ciążę.

Niedługo później pojawi się kolejny problem. Kamil poprosi Anitę, by wpisała do kalendarza jego służbowe wyjazdy. Dla Gryca będzie to zwykła kwestia organizacji pracy, ale dla partnerki oznacza to ryzyko, że nie będą mogli wykorzystać kolejnych dni płodnych. Anita szybko zauważy, że termin podróży koliduje z jej planami i poprosi Kamila, by odwołał wyjazd.

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Kamil nie odwoła wyjazdu i w 1950 odcinku "M jak miłość" dojdzie do awantury

Kamil nie będzie chciał po raz kolejny zmieniać zawodowych planów. Gryc ma już dość sytuacji, w której niemal każda decyzja musi być podporządkowana staraniom o dziecko. Anita nie przyjmie jednak odmowy spokojnie. Dla niej to kolejne potwierdzenie, że mąż nie angażuje się w walkę o upragnioną ciążę tak mocno jak ona.

- Nie mogę co chwilę zmieniać planów zawodowych, już raz zrzuciłem wszystko na Piotrka…

- Chodzi tylko o te kilka dni w miesiącu - uzna Laskowska.

- Nie mogę zawiesić na kołku swojego życia zawodowego tylko dlatego, że…

- No, dokończ...

- Anita, od miesięcy staję na głowie, żeby spełnić twoje oczekiwania… Staram się być empatyczny, nie komentuję, nie marudzę... Ale na miłość boską, muszę też normalnie żyć, pracować, a ty traktujesz mnie jak jakiegoś... niedojrzałego dzieciaka!

- Bo tak się zachowujesz! Nie obchodzi cię nic – badania, leki, terminy… Mówisz mi, że „jesteśmy w tym razem”, ale to bzdura! Od początku jestem w tym zupełnie sama!

Starania o dziecko zniszczą miłość Anity i Kamila w 1950 odcinku "M jak miłość"

Ta kłótnia w 1950 odcinku "M jak miłość" pokaże, że Anita i Kamil coraz bardziej różnią się w podejściu do starań o dziecko. Laskowska będzie potrzebowała wsparcia i poczucia, że mąż przeżywa z nią każde rozczarowanie. Gryc z kolei zacznie czuć, że nie ma już przestrzeni na własne życie, a jego zawodowe obowiązki stają się kolejnym źródłem konfliktów. Na szczęście jeszcze tego samego dnia para jakoś się dogada i wesprze w trudnym czasie.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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