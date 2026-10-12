M jak miłość, odcinek 1947: Majka zakpi z uczuć Mateusza? Zabawią się razem w rezydencji bogaczy - ZWIASTUN

Mateusz zastąpi Tomka przy Majce w 1947 odcinku "M jak miłość"

Niezdecydowana Majka o krok od zdrady w 1947 odcinku "M jak miłość"? Chociaż jej związek z Tomkiem to jakieś nieporozumienie, bo odkąd Kubicki został ojcem, więcej czasu poświęca synowi i byłej kochance Justynie, to jednak Majka nie chce się z nim rozstać! Dlaczego zatem cały czas kręci się koło Mateusza, a ich przyjaźń staje się coraz bliższa? Trudno zrozumieć, o co Majce chodzi.

Ale w 1947 odcinku "M jak miłość" to Tomek nawali na całej linii i poprosi Mateusza, żeby zajął się Majką! Powód? Będzie musiał razem z Justyną i ich synem jechać na konsultację do ortopedy. Ponieważ obiecał Majce wspólny wyjazd do jej matki do Kozienic, to zwróci się do Mostowiaka o ratunek.

W efekcie w 1947 odcinku "M jak miłość" wystrojona w krótką mini Majka wsiądzie do auta z Mateuszem, flirtując z nim na złość Tomkowi.

- Co za zołza! Specjalnie to zrobiła. Nie daj się sprowokować, okej?

- Na mnie to nie robi wrażenia... - odpowie Mateusz, ale skłamie, bo nie będzie mógł oderwać wzroku od dziewczyny kolegi.

- Dla kogo ty się tak odstrzeliłaś, co?

- Co miałam stare ciuchy założyć?

- Tylko Mati bez szaleństw. Dbaj o moje autko i o Majkę też... - Kubicki będzie pewny, że Mostowiak nie zrobi nic głupiego. Trochę się jednak przeliczy.

Czy Mateusz i Majka prześpią się ze sobą w 1947 odcinku "M jak miłość"?

Podczas wizyty u matki Majki w Kozienicach w 1947 odcinku "M jak miłość" przyjaciele pomogą jej w sprzątaniu willi pewnych bogaczy. W eleganckiej rezydencji Majka znów zacznie prowokować Mateusza. Tym razem to on ją zaskoczy, kiedy nagle przyciągnie ją do siebie, jakby chciał pocałować.

- Czemu ty jesteś cały czas taki grzeczny i przewidywalny?

- A to też przewidziałaś? - zapyta, ale w ostatniej chwili powstrzyma się przed pocałunkiem.

Na koniec dnia w 1947 odcinku "M jak miłość" Majka wskoczy do wanny wypełnionej pianą i zachęci Mateusza, aby dołączył do niej. Mostowiak zdąży się rozebrać, kiedy nagle na dole rozlegną się głosy właścicieli rezydencji. By uniknąć przyłapania na gorącym uczynku przyjaciele schowają się w szafie. Bez ubrań! Majka zbliży się do Mateusza, a on zamknie oczy, czekając na pocałunek.

- Dobrze, że nie jestem w twoim guście, to cię nic nie ruszy!

- Wariatka!

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Po tej szalonej przygodzie Majka i Mateusz w 1947 odcinku "M jak miłość" wybiorą się na spacer, który zakończy się romantycznym wyznaniem.

- Moje ulubione miejsce... Przychodziłam tu jako dzieciak. Potem na wagary, pierwsze randki...Byłam tu na pierwszym spacerze z Tomaszem. Już oficjalnie jako para. Magicznie nie? Cisza, spokój. Trochę jakby świat stał w miejscu...

- Ja też w Grabinie miałem takie swoje miejsce nad wodą. Też wagary, randki... Działo się...

- Randki z byłą żoną? A czemu właściwie się rozstaliście?

- Zostawiła mnie...

- Ciebie?

- Wiesz, to była taka szkolna miłość. To się nie miało prawa udać

- Nie wierzysz, że można być z kimś przez całe życie?

- Chyba jeśli tylko trafisz na właściwą osobę...

- Dobra, chodźmy... Zaraz Tomasz pomyśli, że podrywasz mu laskę...

- Przecież ustaliliśmy, że nie jesteś w moim typie...

- A ty w moim trochę tak...

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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