M jak miłość, odcinek 1935: Aneta przed okazją, by ujawnić Jakubowi prawdę o dziecku Kasi. Nie spojrzy mu nawet w oczy! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kiedy Jakub zajrzy do kliniki, Aneta zyska idealną okazję do tego, by wyznać koledze prawdę o ojcostwie. Od początku naciska Kasię, by wyplątała się z sieci kłamstw. Lekarka sfałszowała testy DNA i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) żyje w przekonaniu, że Zosia to jego córka. Natomiast Jakub, który tak bardzo pragnął dziecka, nadal nie może zapomnieć o byłej żonie i nie przypuszcza, że ma córkę.

Zaskoczona Aneta stanie z Jakubem twarzą w twarz w 1935 odcinku "M jak miłość"

W 1935 odcinku "M jak miłość" Jakub wpadnie do kliniki, by zostawić dla Kasi wiadomość. Wcześniej odezwie się do niego Justyna (Magdalena Wieczorek), ukrywająca się za granicą siostra Kasi. Karski poinformuje Anetę o co chodzi, a ona nie będzie mogła patrzeć mu w oczy bez wyrzutów sumienia. Obarczona prawdą o dziecku Kasi, mogłaby wreszcie powiedzieć Kubie, że jest ojcem Zosi.

Czy Aneta wyzna Jakubowi, że jest ojcem córki Kasi w 1935 odcinku "M jak miłość"?

Aneta dowie się, że Jakub nie ma kontaktu z Kasią i nie wie jak ma się z nią skontaktować, by przekazać informacje od Justyny.

- Oczywiście jak tylko Kasia się pojawi, to przekażę jej, żeby do ciebie zadzwoniła, ale ja też nie mam z nią kontaktu odkąd wyjechała do tych Stanów - powie oschle Aneta, nie wdając się w większą rozmowę z Jakubem. - O proszę, kogo ja tu widzę... - na szczęście do rozmowy dołączy Olek (Maurycy Popiel).

Aneta nie przekroczy granicy i nadal nie wyzna Jakubowi prawdy o ojcostwie. Kiedy spotka się z Kasią będzie jednak nalegała, by ta sama załatwiła tę sprawę.

