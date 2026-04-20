M jak miłość, odcinek 1926: Janek załatwi dla Mateusza nową dziewczynę! W końcu da sobie spokój z Majką? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" Janek zabawi się w swatkę i postanowi połączyć ze sobą Bognę i Mateusza. Tym bardziej, że już nie będzie mógł patrzeć na swojego przyjaciela, który wciąż będzie wzdychał do Majki, mimo tego, iż wciąż będzie ona z Tomkiem. I choć Mostowiak także nie będzie jej obojętny, to jednak twardo będzie stała przy Kubickim.

Tak samo jak Bogna przy Mateuszu, co Janek dostrzegł gołym okiem, gdy dziewczyna zjawiła się na ich uczelni z gołąbkami, aby jeszcze raz podziękować Mateuszowi za uratowanie swojego tonącego brata Igora (Maksymilian Obst). Przyjaciel Mostowiaka od razu zauważył i wyczuł, że dziewczynie chodzi jednak o coś więcej w kierunku Mostowiaka i w 1926 odcinku "M jak miłość" postanowi jej w tym pomóc.

- Majka to troszeczkę taki pies ogrodnika, bo sama nie chce, sama ma innego chłopaka. Niech Mateusz sobie znajdzie kogoś, a tym bardziej jeśli ma możliwość nawet sobie taką super dziewczynę jaką jest Bogna, no to dlaczego by nie? - wyjaśnił Jakub Sirko w "Kulisach M jak miłość".

Zdradzamy, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Janek zaprosi Bognę na ślub swojego brata Michała (Tomasz Rożniatowski) z jego narzeczoną Eweliną (Anna Jarosik) jako partnerkę Mateusza. Oczywiście, uradowana dziewczyna od razu przyjmie jego zaproszenie, w związku z czym pozostanie mu już tylko ściągnąć na miejsce Mostowiaka. A w tym już pomoże mu wtajemniczona w całą intrygę Matylda (Klementyna Lamort)!

- Gotowy jesteś na imprezę życia? - zapyta go Janek.

- Zbieraj swoje rzeczy, Mati. Już po ciebie jedziemy - zapowie Matylda.

Chwilę później w 1926 odcinku "M jak miłość" przyjaciele już w komplecie zjawią się na miejscu, gdzie już będzie czekać na nich Bogna. Widok dziewczyny ogromnie zaskoczy Mateusza, który kompletnie nie będzie świadomy planu Janka i Matyldy. Zwłaszcza, że jak podaje swiatseriali.interia.pl nie do końca on im się spodoba, co da przyjacielowi wyraźnie odczuć. Ale Winiar wcale się tym nie zrazi!

- Zaprosiłeś na ślub Bognę? - spyta zdziwiony Mateusz.

- Tak. I na wesele. Jako twoją osobę towarzyszącą... Nie dziękuj! - wyjaśni mu Janek.

- Po co wtrącasz się w nie swoje sprawy?! - zdenerwuje się Mostowiak.

- Dla twojego dobra... Klin klinem, stary! Chcesz do końca życia wzdychać do dziewczyny, która już ma chłopaka? - uświadomi go Winiar.

Jednak w 1926 odcinku "M jak miłość" Mostowiak nie będzie miał zbyt dużo czasu na przemyślenia, bo w tym momencie dołączy już do nich i szczęśliwa Bogna, która w przeciwieństwie do Mateusz ogromnie ucieszy się z planu Janka i Matyldy.

- I jak, miła niespodzianka? - spyta go dziewczyna.

A Mateusz w 1926 odcinku "M jak miłość" postanowi robić dobrą minę do złej gry i niczym się przed nią nie zdradzić, aby nie robić jej przykrości. Aczkolwiek trudno będzie mu ukryć swoje prawdziwe uczucia, gdy tuż obok niego będzie stać Majka, która będzie się temu wszystkiemu przyglądać! Ale na jego szczęście z zazdrością!

- Jasne, że tak... Bardzo miła... - okłamie ją Mateusz.

- Świetnie ci w tym mundurze... - pochwali go Bogna.

- Dzięki... - odpowie z wymuszonym uśmiechem Mostowiak.

