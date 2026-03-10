M jak miłość, odcinek 1916: Tomek zmuszony do ślubu! Wystawi Majkę i ożeni się z Justyną dla pieniędzy jej ojca? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Justyny zmusi Tomka do ślubu i w 1916 odcinku "M jak miłość" przekreśli szanse Majki na trwały związek z Kubickim? Od dłuższego czasu dziewczyna naiwnie wierzy w to, że mają przed sobą wspólną przyszłość. Uwierzyła w zapewnienia Tomka, że między nim a Justyną już wszystko skończone, że łączy ich tylko dziecko, którego ona się spodziewa. Ale prawda jest taka, że Kubicki gra nie tylko na dwa fronty.

Od przyjaciółki Zuzy zaślepiona miłością Majka dowie się, że Tomek spotyka się z jeszcze inną dziewczyną. Co oznacza, że nie tylko ją zdradza, ale cały czas ją okłamuje, że po przygodzie z Justyną zrozumiał swój błąd i już tylko ona się dla niego liczy!

Ojciec Justyny zmusi Tomka do ślubu w 1916 odcinku "M jak miłość"

Na oczach Majki w 1916 odcinku "M jak miłość" dowódca wezwie Tomka do siebie i Kubicki stanie twarzą w twarz z ojcem Justyny. Bajecznie bogaty właściciel fermy kur pod Warszawą przyjdzie na uczelnię, by ponowić propozycję ślubu. Tomek wmówi mu bowiem podczas rozmowy przez telefon, jak wiele Justyna dla niego znaczy, jak docenia ofertę ślubu, z którym będą się wiązały duże pieniądze!

- Cześć Tomeczku... Ja wiem, że mnie nie znasz, ale ja znam ciebie. Jestem ojcem Justyny. Ty też będziesz ojcem. Wiesz jak należy się zachować jako ojciec dziecka? - zwróci się do Kubickiego ojciec Justyny.

Tomek za plecami Majki zgodzi się na ślub z Justyną w 1916 odcinku "M jak miłość"?

Zszokowana Majka w 1916 odcinku "M jak miłość" będzie miała dość swoich problemów z matką, żeby wnikać co zdecyduje Tomek w sprawie ślubu z Justyną. Wreszcie dotrze do niej, że Kubicki nie jest chłopakiem, na którego może liczyć i z którym powinna wiązać się na poważnie. Bo zamiast wspierać Majkę, która będzie musiała pomóc zadłużonej matce, po cichu znów będzie myślał o zdradzie!

W końcu Kubicki wyzna Jankowi Winiarowi (Jakub Sirko), że pomysł ojca Justyny wydaje mu się kuszący i rozwiązałby wszystkie jego kłopoty. Przy okazji wspomni współlokatorowi, że nie wiedział o tym, jak daleko sięgają wpływy biznesmena, który chce z niego zrobić męża dla ciężarnej córki.

- Znowu podpadniesz Majce, nieładnie - zakpi z niego Janek. - A skąd ja mogłem wiedzieć, że tatuś Justyny zna pułkownika! Nie miałem jak się wywinąć! - I co? Tatuś szuka zemsty? - Gorzej! Szuka zięcia - wyjaśni Tomek. - Propozycja nawet intratna. Koleś jest królem kurczaków, ma pod Warszawą największe w Polsce kurze fermy. W pakiecie dostajesz dom, samochód. No i oczywiście tytuł księcia drobiu. - I co zamierzasz z tym zrobić? - Trochę mnie kusi, to by mnie nieźle to ustawiło! Ale z drugiej strony nie wiem... - Czekaj, bo ja źle postawiłem pytanie. Chodzi mi o to,że Majka to twoja dziewczyna... No tak... Żeby nie było, ja Majkę bardzo lubię, jestem do niej przywiązany i akurat tutaj ma przewagę nad Justyną, bo do Justyny kompletnie nic nie czuję. I nigdy nie czułem. Teraz to mnie tylko wkurza. Ja nie chcę rezygnować ze studiów ani z bycia żołnierzem. Póki co...