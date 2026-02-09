M jak miłość, odcinek 1908: Wyjątkowy prezent Lenki dla Pawła w żałobie! Nie będzie chciał przyjąć jej pomocy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku "M jak miłość" Lenka pokaże, że jest odpowiedzialna, empatyczna i bardzo pomysłowa. Za plecami Kingi i Piotrka (Marcin Mroczek) zamówi kuriera z prezentem dla wujka. W komitywie z Miśkiem (Aleksander Bożyk) rozpakują pudełko i początkowo nie powiedzą dorosłym, co jest w środku. A to na pewno nie będzie kolejna zabawka czy kosmetyk. Nastolatka z bratem zaskoczą rodziców, ale przede wszystkim Pawła.

Nawet Lenka z Miśkiem włączą się w pomoc Pawłowi i Antosiowi w 1908 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Paweł nie będzie chciał litości, Kinga z Piotrkiem oraz reszta rodziny stanie na wysokości zadania. Okażą mu wsparcie i chętnie pomogą w opiece nad Antosiem (Mark Myronenko). Paweł nie ma jednak pojęcia, jaka niespodzianka czego go w domu Zduńskich. Początkowo podrzuci Kindze synka, a Zduńska wykorzysta okazję i podaruje mu tableta z nagraniami Franki (Dominika Kachlik). To rozbije mężczyznę, a przez chwilę Kingę i Piotrka najdą najczarniejsze myśli. Paweł przestanie odbierać telefon i nie będzie z nim kontaktu. Jednak w końcu pojawi się w domu przy Deszczowej. Właśnie wtedy Lenka z Miśkiem podarują mu prezent.

Wyjątkowy prezent od Lenki i Miśka dla Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość"

Lenka z Miśkiem ogłoszą, że są gotowi zająć się Antkiem. Dadzą nawet grafik, w które dni mogliby zajmować się chłopcem. Mało tego, wręczą wujkowi prezent.

- Mamy dla ciebie taki drobiazg. To jest taka nowoczesna niania, najnowszy model i ma wszystkie możliwe funkcje, kamerki połączone z aplikacją, żebyś był spokojny, jak będziemy zajmować się Antosiem - powie Lenka.

- Ale ja nie mogę tego przyjąć, to jest drogie - od razu uzna Paweł.

- Paweł, przyda ci się... - Kinga namówi szwagra, by przyjął podarunek.

- Trzymaj się, wujek - Lenka jeszcze mocniej wesprze wujka. To udowodni, że pociechy Zduńskich mają naprawdę duże pokłady empatii i zrozumienia.

M jak miłość odcinek 1908 ZWIASTUN. Nie będzie pogrzebu Franki. Desperacki krok Pawła po śmierci żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.