M jak miłość, odcinek 1904: Wielki powrót kryminalistki Justyny do życia Kasi! Ucieczka z kraju nic jej nie da?

Małgorzata Pala
2026-01-07 14:01

Kryminalistka Justyna Stawska (Magdalena Wieczorek), siostra niewiernej Kasi (Paulina Lasota) powróci z przytupem w 1904 odcinku "M jak miłość". Konkretnie sprawa jej zaginięcia, o którym lekarka doskonale wie i zna przecież miejsce pobytu siostry za granicą. Justyna miała mieć odsiadkę w więzieniu za liczne przewinienia, ale wraz z Krzyśkiem (Adrian Brząkała) i małą córeczką uciekli przed odpowiedzialnością. Kasia w 1904 odcinku "M jak miłość" zmierzy się z powrotem sprawy karnej siostry.

„M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia nie utrzymuje kontaktu z siostrą, ale doskonale zna jej mroczną historię. W 1904 odcinku "M jak miłość" historia Justyny Stawskiej wróci z podwójną siłą. Służby na poważnie przyjrzą się jej sprawie, ewidentnej ucieczce przed odpowiedzialnością. Policja na poważnie zbada działania Justyny, która miała stawić się na odsiadkę wyroku w jednym z zakładów karnych. Do tego jednak nigdy nie doszło...

Ucieczka siostry Kasi. Powrót historii Justyny w 1904 odcinku "M jak miłość"

Justyna nie przyleci do Polski. Jej mroczna historia kryminalna uderzy wprost w Kasię w 1904 odcinku "M jak miłość". Lekarka wie przecież, że Justyna wraz z Krzyśkiem i siostrzenicą wylecieli z Polski do Dominikany. Tam nie działa ekstradycja, a dopóki Justyna ukrywa się w obcym państwie, służby nie mogą jej zlokalizować. Oczywiście do czasu, bo polska policja nie "machnie ręką" za takie przestępstwo. Tym bardziej, że Justyna miała stawić się na odsiadkę w więzieniu, ale zamiast tego zaplanowała ucieczkę. Była umówiona ze służbami, że zaraz po donoszeniu ciąży i porodzie, przyjdzie odbyć karę. Cwana Stawska postawiła jednak na ucieczkę. 

Kasia pod ostrzałem służ w 1904 odcinku "M jak miłość"

Kasia z Justyną miały nigdyś fatalne relacje, nie kontaktowały się ze sobą. Justyna wywijała coraz to odważniejsze numery, była bezczelna i groźna. W pewnym momencie doszło jednak do przemiany. Justyna okazała skruchę, a Kasia była jej wsparciem. Odpowiedzialność karna pozostała, a Stawska miała odsiedzieć wyrok. Kasia wie, że kobieta przebywa w Dominikanie wraz z ukochanym i córką.

I dlatego w 1904 odcinku "M jak miłość" będzie miała poważne problemy. Policja zacznie prężnie działać, by dotrzeć do prawdy o miejscu pobytu Justyny i ściągnąć ją do kraju, gdzie ma odbyć karę. Kasia znajdzie się w patowej sytuacji. Oczywiście nie wyda Stawskiej, ale zobaczy na własne oczy, że sytuacja Justyny jest coraz gorsza. Lekarce też może się oberwać. Justyna co prawda nie stawi się w kraju osobiście, ale Kasia poczuje oddech za przewinienia siostry na swoim karku...

