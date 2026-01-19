M jak miłość, odcinek 1902: Marcin przekaże Rogowskim tragiczne wieści! Chodzi o pożar mieszkania! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Po ucieczce Agnes Artur Rogowski nie zaznał spokoju. Choć będzie już wiedział, że młoda lekarka jest jego córką, wciąż nie będzie miał z nią kontaktu. Tym bardziej poruszą go wiadomości, które otrzyma od Marcina. Detektyw, działając na własną rękę, ustali nowe fakty dotyczące przeszłości Agnes i jej byłego kochanka.

Szokujące odkrycie Marcina o sytuacji Agnes w 1902 odcinku "M jak miłość"

Marcin skontaktuje się z Arturem, by przekazać mu dramatyczne informacje – mieszkanie Agnes w Niemczech zostanie doszczętnie spalone. Okoliczności pożaru okażą się na tyle niepokojące, że Chodakowski nie będzie miał wątpliwości: to kolejny sygnał, że Martin nadal działa i mści się za ucieczkę kobiety.

Rogowski natychmiast zadzwoni do żony. Wieczorem Marysia odbierze telefon od Artura i już po jego głosie zorientuje się, że stało się coś bardzo złego.

– Marysiu, u was wszystko w porządku? Ja niestety mam paskudne wieści. Zadzwonił do mnie Marcin i podobno mieszkanie Agnes w Niemczech zostało spalone… – powie Artur drżącym głosem.

Marysia zamarznie. Choć będzie siedziała obok Barbary (Teresa Lipowska), spróbuje zachować spokój i nie zdradzić, jak bardzo ta informacja ją poruszy. Seniorka Mostowiaków szybko jednak zauważy, że z synową dzieje się coś niepokojącego.

Marysia zrobi dobrą minę do złej gry

Rogowska zrozumie, że pożar nie jest zwykłym przypadkiem. W jej głowie od razu pojawi się myśl, że Martin nie zakończył swojej obsesji i wciąż próbuje dotrzeć do Agnes, nawet jeśli jej tam już nie było. To tylko umocni Marysię w przekonaniu, że zniknięcie dziewczyny wcale nie oznaczało końca dramatu.

Dla Artura będzie to kolejny cios. Świadomość, że jego córka znalazła się w samym centrum niebezpiecznych wydarzeń, wzbudzi w nim ogromne poczucie winy i bezsilności. Rogowski zacznie zdawać sobie sprawę, że Martin może być gotów na wszystko, a pożar mieszkania to ostrzeżenie, albo akt zemsty.