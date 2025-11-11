M jak miłość, odcinek 1893: Oto nowa miłość pani Oli! Pan Mirek zawróci w głowie gosposi Wernera - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pani Ola od dawna szuka miłości. Z nutą zazdrości patrzy na piękne uczucie łączące Sylwię (Hanna Turnau) i Adama. Werner jest dla niej jak syn, ale to nie wystarczy. Pani Ola chciałaby mieć kogoś tylko dla siebie, z kim mogłaby spędzać wolny czas. Chociaż kocha towarzystwo Adama, to nie wystarczy. I tak już w 1893 odcinku "M jak miłość" los uśmiechnie się do samotnej seniorki. Co wyniknie z pojawienia się tajemniczego pana Mirka (Marcin Sosnowski)?

Nowy ogrodnik zawróci w głowie pani Oli!

Adam i Sylwia przeprowadzą się do nowego, przestronnego domu, który wymaga szczególnej troski o ogród i otoczenie. Luksusowa willa prawników będzie naprawdę spora, a Sylwia z Adamem nie dadzą rady dbać o nią tylko we dwoje. Dlatego pojawi się pomysł dodatkowych rąk do pracy. Dbając o każdy detal, Adam postanowi zatrudnić kogoś do pomocy i tak do życia rodziny wprowadzi się pan Mirek, starszy ogrodnik, który będzie odpowiedzialny za pielęgnację zieleni i utrzymanie posesji w idealnym stanie. To właśnie on zwróci uwagę pani Oli.

Pani Ola zakocha się w ogrodniku Mirku w 1893 odcinku "M jak miłość"

Gosposia od pierwszego wejrzenia poczuje coś wyjątkowego, a serce zacznie bić jej szybciej na każdy gest pana Mirka, któru będzie dla niej źródłem radości. Długie lata samotności i nieudanych prób znalezienia miłości sprawią, że uczucie, które wkrótce się zrodzi, będzie dla niej niezwykle ważne. Widzowie będą mogli obserwować, jak pani Ola, dotąd skupiona na obowiązkach domowych, nagle zacznie patrzeć na życie inaczej. Z nutą ekscytacji, nadziei i… młodzieńczego podniecenia.

Czy z nowym ogrodnikiem gosposia Adama odkryje prawdziwe szczęście? Czy pozwoli sobie na miłość, na którą czekała całe lata? Nadchodzący odcinek 1893 „M jak miłość” zapowiada się pełen wzruszeń i romantycznych uniesień. Jedno jest pewne, życie pani Oli w nowym domu Wernera już nigdy nie będzie takie samo, a tajemniczy pan Mirek wkrótce zawróci jej w głowie!