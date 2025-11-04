M jak miłość, odcinek 1891: Kasia wróci do Jakuba?! Odrzuci Martynę, a ona zobaczy prawdziwą twarz Mariusza

„M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku „M jak miłość” Mariusz zacznie zachowywać się w sposób, którego Kasia nigdy by się po nim nie spodziewała. Spokój i pewność siebie znikną, a ich miejsce zajmie chorobliwa zazdrość i podejrzliwość. Architekt nie będzie potrafił znieść myśli, że jego partnerka wciąż może coś czuć do byłego męża. Zazdrość Sanockiego narastać będzie z dnia na dzień. Choć jeszcze niedawno był przekonany, że to on wygrał z Jakubem, teraz zacznie tracić grunt pod nogami. Kasia zauważy, że jego zachowanie coraz bardziej przypomina obsesję i zamiast wsparcia i miłości dostanie pretensje, kontrolę i nieufność.

Kasia zacznie żałować wyboru w 1891 odcinku „M jak miłość”

Karska zacznie coraz częściej wspominać Jakuba i czuć wyrzuty sumienia. Zrozumie, że mimo zdrady, którą popełniła, jej uczucia do byłego męża wcale nie wygasły. A gdy zobaczy go w towarzystwie Martyny (Magdalena Turczeniewicz), poczuje ukłucie zazdrości. Tym bardziej że to właśnie Karski, nieświadomy niczego, będzie ojcem dziecka, które nosi pod sercem. Coraz trudniejsze relacje z Mariuszem doprowadzą do tego, że Kasia zacznie widzieć w nim człowieka, którego nie znała. Zazdrość, niepewność i brak zaufania pokażą jego prawdziwą twarz – zupełnie inną od tej, którą tak łatwo ją oczarował.

Czy Kasia wróci do Jakuba w 1891 odcinku „M jak miłość”?

W tym samym czasie Jakub wciąż nie zdecyduje się na związek z Martyną. Po ślubie Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) nie będzie chciał być „pocieszeniem” dla przyjaciółki. Karski uzna, że nie potrafi zapomnieć o byłej żonie i nie jest gotowy na nową relację. To właśnie wtedy jego losy znów mogą skrzyżować się z Kasią. Lekarka, rozczarowana zachowaniem Mariusza, zacznie zastanawiać się, czy nie popełniła największego błędu życia. Być może dopiero teraz zrozumie, że prawdziwa miłość była tuż obok niej i to w osobie Jakuba.

W 1891 odcinku „M jak miłość” Mariusz pokaże, że nie jest tym, za kogo się podawał, a Kasia po raz pierwszy od dawna spojrzy na swoją przeszłość z nostalgią. Czy to początek jej powrotu do Jakuba? Czy ciężarna lekarka zdecyduje się zakończyć toksyczny związek i wrócić do mężczyzny, który naprawdę ją kocha? Tego dowiemy się już niebawem!