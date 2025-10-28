M jak miłość, odcinek 1889: Rogowski dowie się, czemu Agnes uciekła z Niemiec i zatrzyma ją w Grabinie. Pozna szokujące fakty z życia córki - WIDEO, ZDJĘCIA

Czy Artur Rogowski w "M jak miłość" dowie się, że Agnes to jego córka?

Minie sporo czasu w "M jak miłość" nim Artur Rogowski usłyszy od Agnes, że może być jej ojcem! Córka zmarłej Elsy nie odważy się powiedzieć mężowi Marysi o swoich podejrzeniach, po tym jak po śmierci matki znalazła jej miłosne listy do Artura i połączyła fakty. Elsa dowiedziała się, że jest w ciąży krótko po tym, jak rozstała się z Arturem. I szybko wyszła za mąż za ojczyma Agnes.

- Są jakieś malutkie znaki zapytania, ale myślę, że póki co Rogowskiemu przez myśl nie przeszło, że to może być jego córka... Jeszcze chyba nie... Artur zaczyna sobie sklejać te wszystkie punkciki, że ona przyjechała tu nie tylko po to, żeby te listy przywieźć, ale właśnie uciekając, szukając pomocy... - zapowiedział Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Agnes nie jest szczera, ale w momencie, kiedy powie prawdę, może być fajnie albo bardzo niefajnie... Także ona chce troszeczkę żyć w tej iluzji. Niech ten moment trwa tak długo, jak może - dodała Amanda Mincewicz, która w obsadzie "M jak miłość" zostanie na dłużej.

Co Agnes w "M jak miłość" ukrywa przed Rogowskim? Prawda o jej kochanku Martinie wszystko zmieni!

W 1889 odcinku "M jak miłość" w listopadzie (emisja w TVP2 w poniedziałek, 17.11.2025) Agnes otworzy się przed Arturem do tego stopnia, że wtajemniczy go w swoje problemy. Wyjawi powód, dla którego nie może wrócić do Berlina. W stolicy Niemiec na młodą lekarkę będzie czekała niebezpieczeństwo związane z jej byłym kochankiem Martinem (w tej roli Paweł Izdebski).

Przerażona Agnes podczas kolejnej wizyty u Rogowskiego w Grabinie w 1889 odcinku "M jak miłość" zwierzy się mu, jak bardzo boi się, że Martin ją znajdzie.

- Martin chciał kontrolować, co robię, gdzie jestem. Boję się, że mnie znajdzie... Czuję, że Martin wie, gdzie jestem... - powie wystraszona Agnes.

- Musisz zostać w Grabinie. No zobacz jak tu pięknie! - Artur zapewni córce schronienie, nie wiedząc, że łączą ich więzy krwi.

Agnes za zgodą Marysi zamieszka w domu Mostowiaków w 1889 odcinku "M jak miłość"

Ale na pobyt Agnes w Grabinie w 1889 odcinku "M jak miłość" będą musiały się zgodzić Marysia i Barbara (Teresa Lipowska). Żona Rogowskiego zacznie się coraz bardziej niepokoić o bliską więź łączącą go z niemiecką lekarką, córką zmarłej ukochanej Elsy. Jednak nie odmówi Agnes wsparcia w trudnej chwili. Zgodzi się, żeby córka Artura została u nich przez jakiś czas.

- Agnes przyjechała tutaj do Polski. Mogłaby się u nas zatrzymać? - Cieszę się, że będziemy się mogły bliżej poznać. Prawda mamo? - zapewni Marysia, zwracając się do Barbary. - Tak, oczywiście, zapraszamy... - odpowie seniorka rodu Mostowiaków z udawanym optymizmem.

Złe zamiary kochanka Agnes w 1889 odcinku "M jak miłość". Co będzie planował Martin?

Przeprowadzka Agnes do domu w Grabinie w 1889 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z pojawieniem się w Warszawie Martina. Dawny kochanek córki Rogowskiego będzie miał złe zamiary, by ją odzyskać. Nie tylko Agnes, ale także Arturowi, Marysi, Barbarze i wszystkim w rodzinie Mostowiaków z jego strony będzie groził niebezpieczeństwo.