M jak miłość odcinek 1888: Kinga nie przewidzi zdrady. Najpierw atak Hoffamana, a teraz to! - ZDJĘCIA

„M jak miłość” odcinek 1888 – poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po traumatycznym ataku Hoffmanam molestowaniu i chorych zagrywkach, Kinga stara się żyć dalej i skupić na rodzinie. Wydaje się, że najgorsze już za nią, ale spokój w domu Zduńskich nie potrwa długo. Z pozoru niewinne rozmowy wśród młodszych członków rodziny doprowadzą do bolesnych odkryć, które wystawią zaufanie na próbę. Kinga w 1888 odcinku „M jak miłość” posłucha córki, ale zbagatelizuje problem. Nie przeczuje, że wielkimi krokami nadchodzi zdrada!

Nowa bohaterka w „M jak miłość” przekreśli szczęście Lenki?

Nowa bohaterka, Julita (Sofia Stelmakh) pojawi się nagle w życiu Grześka (Borys Wiciński), chłopaka Lenki (Olga Cybińska). Początkowo nikt nie zwróci na nią uwagi, a dopiero Sara (Nadia Smyczek) zorientuje się, że Grzesiek nie gra fair i postanowi ostrzec przyjaciółkę. – Muszę ci powiedzieć, bo nie może być tak, że wszyscy wiedzą… tylko ty jedna nie! – cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Sary przed wyjazdem do USA.

– O czym? – zapyta zaniepokojona Lenka.

– Uważaj na Grześka. Nie jest taki święty, jak ci się wydaje. Jeśli mi nie wierzysz, pogadaj z Julitą z II C! – usłyszy córka Kingi i Piotrka.

Lenka zwierzy się Kindze, ale ta nie przewidzi najgorszego

Młoda Zduńska po tych słowach będzie wstrząśnięta. Zwierzy się mamie, która po ataku Hoffmana stara się wspierać rodzinę, zresztą jak zawsze. To, co usłyszy od nastolatki wcale nie wyda jej się końcem świata. A szkoda, bo chyba trochę za bardzo uwierzy w niewinność Grześka.

– Ktoś mi dziś powiedział, że Grzesiek nie do końca jest wobec mnie fair... – powie nieśmiało Lenka w 188 odcinku „M jak miłość”

– Ktoś, komu ufasz? – dopyta Kinga.

– Sara. Ale może przesadza… – westchnie dziewczyna.

Kinga, choć sama ma za sobą ogromny stres, zachowa spokój i podejdzie do sprawy z dojrzałością, ale także z dozą naiwności.

– Jeśli masz wątpliwości, zapytaj go wprost. Czy między wami wszystko jest w porządku – poradzi córce.

– Jest w porządku! Nie będę robić żadnego śledztwa. Gdyby coś było nie tak, Grzesiek by mi powiedział – odpowie Lenka.

Tymczasem chłopak naprawdę spotka się z Julitą, a ich spotkanie nie będzie wyglądało jak niewinna rozmowa. Julita przyłapie go, gdy będzie pisał SMS-y do Lenki…

W 1888 odcinku „M jak miłość” w życiu Zduńskich znów pojawi się cień zdrady - tym razem nie u Kingi, lecz u jej córki. Po dramacie z Hoffmanem kobieta zrobi wszystko, by uchronić rodzinę przed kolejnym bólem, ale czy tym razem będzie w stanie zapobiec złamanemu sercu własnego dziecka?