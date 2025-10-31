M jak miłość, odcinek 1887: Tak Mateusz dowie się o ciąży! Ukryje przed Majką czyje to dziecko - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1887 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Studenckie życie Mateusza Mostowiaka w 1887 odcinku "M jak miłość" skomplikuje się jeszcze bardziej! Chcąc nie chcąc, na nowo będzie musiał kryć niewiernego, zakłamanego Tomka przed Majką, do której znów się zbliży. Coraz trudniej Mateuszowi przyjdzie panowanie nad uczuciem do Majki. Podkochuje się w niej od pierwszego spotkania, ale przecież Majka jest z Tomkiem! Może gdyby wiedziała, że chłopak cały czas ją oszukuje i zdradza...

Mateusz w 1887 odcinku "M jak miłość" pozna kulisy związku Majki i Tomka

Tomek w 1887 odcinku "M jak miłość" poprosi Mateusza i drugiego współlokatora, Janka Winiara (Jakub Sirko), żeby nie wygadali się przed Majką, gdzie spędził minioną noc. Przy okazji Kubicki zwierzy się Mostowiakowi, że ten związek coraz bardziej go męczy. Dlaczego więc nie zerwie z dziewczyną?

M jak miłość. Jakub znów spotka Kasię. Mateusz dowie się o niechcianej ciąży

- Słuchaj Mati, ty jesteś rozsądny facet. Myślę, że się dogadamy... Ja nie chcę z wami drzeć kotów, ok? Poprosiłem o koleżeńską przysługę, bo nie chcę, żeby Majce było przykro... Ona jest tak mną zajarana, że jakby mogła, to by cały czas tu siedziała i na mnie wisiała... Zresztą dzwoniła, że zaraz tutaj będzie... Ja już nie wyrabiam... - To nie jest moja sprawa! - Mateusz nie będzie chciał się mieszać do relacji Tomka i Majki.

Niechciana ciąża w 1887 odcinku "M jak miłość"! Tomek zostanie ojcem

Nagle do pokoju żołnierzy w akademiku w 1887 odcinku "M jak miłość" zakradnie się przed okno Justyna, „była” kochanka Tomka, przynosząc Kubickiemu nowinę, z której student wcale się nie ucieszy. Ich rozmowę o niechcianej ciąży podsłucha Mateusz.

- Nie możesz tutaj być... - Tomek nie pozbędzie się Justyny tak łatwo. - Słuchaj, mamy problem. Robiłam dzisiaj rano test. Jestem w ciąży... - Co ty do mnie mówisz? - Kubicki aż zblednie.

Mateusz będzie krył Tomka przed Majką w 1887 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Tomek zniknie razem z ciężarną kochanką, Mateusz w 1887 odcinku "M jak miłość" będzie musiał kryć Tomka przed Mają i w końcu spędzi z koleżanką cały wieczór. Zbliżą się do siebie jeszcze bardziej i młody Mostowiak będzie nią totalnie zauroczony.

- Przynudzam co? Cały czas gadam, a ty znowu nic nie mówisz… - Nie, ja po prostu tak mam. Nie umiem za bardzo te klocki...W szkole nawet kiedyś miałem tytuł "Mruka Roku" - Naprawdę? A mi się dobrze z tobą spędza czas… - wyzna Majka.

W 1887 odcinku "M jak miłość" wyjątkowo czujny Janek i od razu to Mateuszowi przypomni, że Majka nie jest dla niego. Tylko czy młody Mostowiak posłucha dobrej rady przyjaciela?