M jak miłość odcinek 1877: Sylwia jako pierwsza pozna tajemnicę ciąży Julii. To cud! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Julia straciła dziecko, co bardzo mocno przeżyła. To było jeszcze w czasach, kiedy Malicka plasowała się na jednego z największych wrogów Budzyńskich. Andrzej (Krystian Wieczorek) przespał się z koleżanką podczas wyjazdu na konferencję do Wrocławia, a potem Julia odkryła ciążę. Bardzo chciała mieć dziecko, a Budzyński (mimo fatalnego położenia) deklarował, że pomoże przy wychowaniu dziecka. Małżeństwo z Magdą (Anna Mucha) wisiało na włosku. Na szczęście Budzyńscy przetrwali kryzys, ale w życiu Julii pojawił się wielki dramat. Poronienie.

Julia w ciąży! Sylwia pojedzie z nią do szpitala w 1877 odcinku „M jak miłość”

Kiedy Julia odkryje ciążę, od razu powiadomi Sylwię. Przekaże jej wieści jak tylko Kostecka wsiądzie do samochodu.

- Co się stało? - zapyta zaalarmowana Sylwia.

- To - Julia pokaże jej test. Kostecka od razu zaznaczy, że przecież to niemożliwe, bo po poronieniu nie dawno Julii szans na kolejne dziecko. - A jednak, jestem w ciąży!

- Ale jak to możliwe, przecież lekarze mówili…

- Tak, że jajniki są niewydolne, że nie pracują, że nie ma szansy na zdrową komórkę… A jeśli dziecko będzie z jakimiś wadami jeśli będzie chore - przestraszy się Julia, ale od razu wyruszy do lekarza. Sylwia wesprze ją w trudnym momencie.

Sylwia jako pierwsza dowie się o potwierdzonej ciąży Julii

Myślałam, że to jakaś kara za to, że próbowałam odebrać Magdzie Andrzeja… - zwierzy się Malicka i na chwilę wróci myślami do tego co nawyczyniała w przeszłości. Sylwia wyjaśni jednak, że nie może wciąż się zadręczać.

Podczas badania Julia potwierdzi, że faktycznie spodziewa się dziecka…

- Ale jak to, przecież widziała pani moją dokumentację ze szpitala. (…) Ja żyłam ze świadomością,… Czy mam szansę donosić tę ciążę? - zapyta Julia lekarki.

Musi pani wiedzieć, że w pani przypadku istnieje pewne ryzyko poronienia. Bądźmy dobrej myśli - specjalistka pozytywnie oceni szansę Julii na zdrowie dziecko.

- Jestem w ciąży, ty to słyszysz?! Uszczypnij mnie! Albo nie, nie chcę się obudzić! - rozpromieniona kobieta przekaże Sylwii pozytywne wieści. To właśnie przyjaciółka dowie się o wszystkim jako pierwsza.

M jak miłość. Magda i Julia zostaną przyjaciółkami! Tak potoczy się ich kolejna rozmowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.