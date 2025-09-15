M jak miłość, odcinek 1876: Walka o życie Franki. Rogowski uprzedzi, że ciężko ranna żona Pawła może nie przeżyć! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-09-15 9:59

W 1876 odcinku "M jak miłość" rozpęta się wielka walka o życie Franki (Dominika Kachlik). Paweł (Rafał Mroczek) nie da rady słuchać, że z żoną jest naprawdę źle. Zduńska znajdzie się w bezpośrednim zagrożeniu życia! Specjaliści ze szpitala w Gródku zrobią wszystko, by uratować żonę Pawła, ale w 1876 odcinku "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) nie przekaże Zduńskiemu dobrych informacji... Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) powie wprost, że Franka może nie przeżyć! Tego będzie za wiele.

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" walka o życie Franki wejdzie na wyższe tory. Po wypadku w 1875 odcinku, kiedy to niebezpieczny Dominik Walat (Bartosz Surówka) doprowadzi do koszmarnego dramatu Zduńskich i ucieknie z miejsca zdarzenia, góralka trafi do szpitala. Pawłowi i Antosiowi (Mark Myronenko) nie stanie się nic złego, oczywiście będą przerażeni i poturbowani, ale na szczęście obejdzie się bez specjalistycznej pomocy lekarzy w szpitalu. Tego nie da rady powiedzieć o France. Góralka znajdzie się na skraju życia i śmierci...

Walka o życie Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"

W koszmarnie trudnej chwili Paweł będzie mógł liczyć na wsparcie Rogowskich. Artur pracuje w szpitalu w Gródku, więc da radę dowiedzieć się jakichś informacji o France. Marysia z Pawłem zniecierpliwieni poczekają na najważniejsze wieści. Czy Franka przeżyje operację? To niestety bardziej skomplikowane, niż ktokolwiek przypuszcza. 

Artur przekaże przerażające wieści. Franka nie przeżyje w 1876 odcinku "M jak miłość"?

- Jest źle... Do szpitala dziewczyna dotarła w głębokim wstrząsie. Od razu pojechała na blok operacyjny... - portal światseriali.interia.pl podaje to, co usłyszy Rogowski, a będący w emocjach Paweł poprosi, by lekarz mówił mu prawdę. 

- Franka jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia... - wyzna Artur. Nie te słowa zmrożą Pawła. Rogowski wprost da do zrozumienia, że góralka może nie przeżyć. - Paweł, trzeba liczyć się z najgorszym...

- Nie, na pewno nie... Ona nie umrze... Zobaczysz, że nie... - Zduński nie przyjmie do siebie tych wiadomości. 

- Co ty w ogóle takie rzeczy opowiadasz?! - niemal wścieknie się Paweł. Zdradzamy, jednak, że lekarze zrobią wszystko. by uratować żonę Pawła. 

