M jak miłość, odcinek 1876: Walka o życie Franki. Rogowski uprzedzi, że ciężko ranna żona Pawła może nie przeżyć! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" walka o życie Franki wejdzie na wyższe tory. Po wypadku w 1875 odcinku, kiedy to niebezpieczny Dominik Walat (Bartosz Surówka) doprowadzi do koszmarnego dramatu Zduńskich i ucieknie z miejsca zdarzenia, góralka trafi do szpitala. Pawłowi i Antosiowi (Mark Myronenko) nie stanie się nic złego, oczywiście będą przerażeni i poturbowani, ale na szczęście obejdzie się bez specjalistycznej pomocy lekarzy w szpitalu. Tego nie da rady powiedzieć o France. Góralka znajdzie się na skraju życia i śmierci...

Walka o życie Franki w 1876 odcinku "M jak miłość"

W koszmarnie trudnej chwili Paweł będzie mógł liczyć na wsparcie Rogowskich. Artur pracuje w szpitalu w Gródku, więc da radę dowiedzieć się jakichś informacji o France. Marysia z Pawłem zniecierpliwieni poczekają na najważniejsze wieści. Czy Franka przeżyje operację? To niestety bardziej skomplikowane, niż ktokolwiek przypuszcza.

Artur przekaże przerażające wieści. Franka nie przeżyje w 1876 odcinku "M jak miłość"?

- Jest źle... Do szpitala dziewczyna dotarła w głębokim wstrząsie. Od razu pojechała na blok operacyjny... - portal światseriali.interia.pl podaje to, co usłyszy Rogowski, a będący w emocjach Paweł poprosi, by lekarz mówił mu prawdę. - Franka jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia... - wyzna Artur. Nie te słowa zmrożą Pawła. Rogowski wprost da do zrozumienia, że góralka może nie przeżyć. - Paweł, trzeba liczyć się z najgorszym... - Nie, na pewno nie... Ona nie umrze... Zobaczysz, że nie... - Zduński nie przyjmie do siebie tych wiadomości. - Co ty w ogóle takie rzeczy opowiadasz?! - niemal wścieknie się Paweł. Zdradzamy, jednak, że lekarze zrobią wszystko. by uratować żonę Pawła.