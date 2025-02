M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1853: Olek wyleci z pracy? Pacjentka wyłudzi od klinki wysokie odszkodowanie!

W 1853 odcinku "M jak miłość" Olek Chodakowski (Maurycy Popiel) znajdzie się w poważnych tarapatach! Pacjentka Nowicka oskarży go o błąd w sztuce lekarskiej i złoży zawiadomienie do prokuratury, domagając się od kliniki ogromnego odszkodowania. Czy te oskarżenia doprowadzą do tego, że Olek straci pracę? Jakie konsekwencje czekają klinikę i samego lekarza? W 1853 odcinku "M jak miłość" Argasiński (Karol Strasburger) nie będzie miał dla Chodakowskiego dobrych informacji...