M jak miłość. Magda i Andrzej staną w obliczu kryzysu! Nieplanowana ciąża, nowe dziecko w rodzinie Budzyńskich to dopiero początek - ZDJĘCIA

Co czeka Magdę i Andrzeja w nowym sezonie "M jak miłość" jesienią?
"M jak miłość" wraca po wakacjach od poniedziałku, 8 września 2025 r. i już w pierwszym odcinku po przerwie stanie się jasne, że to nie będzie sezon wypełniony tylko miłością u Mostowiaków i innych bohaterów serialu. Nie zabraknie rodzinnych tragedii, dramatycznych zwrotów akcji, rozstań, rozwodów, a także cudownych niespodzianek od losu. Pojawią się nowi bohaterowie, często niewróżący nic dobrego.
Magda i Andrzej już w 1872 odcinku "M jak miłość", który rozpocznie kolejny sezon, przekonają się, że jeszcze długo w ich małżeństwie nie zapanuje spokój. Nie chodzi tylko o finał procesu oprawcy Magdy, sąsiada z Grabiny, Święcickiego (Artur Paczesny), który żądny zemsty za odsiadkę w więzieniu zleci swojemu bratu "załatwienie" Budzyńskiej. To właśnie on weźmie Magdę i Andrzeja na celownik, zacznie podglądać parę, czekając na dogodny moment do ataku.
W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Magdę czekają silne emocje związane z największą rywalką, Julią Malicką (Marta Chodorowska), która związała się z Dimą (Michaił Pszeniczny) i stała się zastępczą matką dla Nadii (Mira Fareniuk). A przecież Magda kocha małą dziewczynkę z Ukrainy jak własną córkę. Córka Dimy polubi w końcu Julię, co wzbudzi strach w Magdzie, że straci ją na zawsze. To będzie dla niej bardzo trudne, żeby uznać Julię za członka ich rodziny.
Nieplanowana ciąża w "M jak miłość". Julia zostanie matką! Jak zareaguje Magda?
Jeszcze gorzej będzie, kiedy w 1877 odcinku "M jak miłość" Julia odkryje, że jest w ciąży z Dimą. Chociaż myślała, że jest bezpłodna, po tym jak straciła dziecko Andrzeja, to wynik testu ciążowego i badanie USG potwierdzą, że zostanie matką. Szczęśliwi Julia i Dima zaczną się bać, jak na wieść o tym, że będą mieli dziecko zareaguje Nadia. Nie będą mieli pewności, czy córka Dimy nie poczuje się zazdrosna o siostrę lub brata.
A co z Magdą? Ciąża Juli w nowym sezonie "M jak miłość" może dobić Budzyńską, która ze względu na swój wiek i przeszczep serca nie ma szans zajść w ciążę i zostać matką! Jakby tego było mało Magda będzie musiała wspierać Nadię, która z trudem zaakceptowała Julię, a może wcale się nie ucieszyć z rodzeństwa.
Jedno jest pewne, rodzinę Magdy i Andrzeja w odcinkach "M jak miłość" czekają nie tylko zmiany, ale także dramaty, kolejne zagrożenia i kryzysy. Trzeba tylko wierzyć, że Budzyńscy wyjdą z nich zwycięsko i nie grozi im rozstanie.
Anna Mucha na swoim profilu na Instagramie podkręciła jeszcze napięcie przed nowym sezonem "M jak miłość". To, co napisała o Magdzie i Andrzeju daje do myślenia, że między nie w
"WRACAMY !!! I obiecuję Wam, że będzie to powrót z przytupem! to chyba najbardziej ekscytująca seria! u mnie nie będzie nudy 😜🤪 za to będą rzeczy, których jeszcze nie grali! Kto kibicuje Magdzie i Andrzejowi??" - napisała Anna Mucha.