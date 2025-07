M jak miłość. Kinga i Franka mylą swoich mężów? Cichopek wypomniała wpadkę ze zdradą - WIDEO

Kinga z Franką odpowiedziały na te same pytania. Są do siebie podobne?

Ostatnio na Instagramie „M jak miłość” pojawiają się krótkie filmiki, w których ulubieni bohaterowie odpowiadają na te same pytania. Tym razem padło na Katarzynę Cichopek i Dominikę Kachlik, które przekazały widzom m.in. to, że różnią się w kwestii ulubionych zwierząt i wyjść do kina. Serialowa żona Pawła woli udać się na film, a Kinga obejrzeć go w domu. Aktorki były jednak zgodne, że trudno rozstać im się z telefonem oraz obie wybierają wypoczynek na plaży, zamiast leżenia przy basenie.

Kinga z Franką mylą serialowych mężów?

Potem aktorki zaczęły rozmawiać na temat Piotrka i Pawła, czyli serialowych mężów. Padło bowiem pytanie „czy zdarza im się mylić mężów?”. Zduńskie z „M jak miłość” chciały jakoś wybrnąć z sytuacji, ale wyszło to raczej komicznie. Przyznały co prawda, że z łatwością odróżniają bliźniaków, ale wtedy wrócił temat pocałunków!

Okazuje się bowiem, że obie całowały nie swoich mężów! To prawda, że Paweł dał buziaka Kindze, ale to było dawno. Świeżą historią jest jednak ta, która miała miejsce w minionym sezonie. Kinga wróciła do wątku zdrady Piotrka z Franką! To był prawdziwy skandal. Na szczęście po czasie wyszło na jaw, że wyczulenie Pawła (Rafał Mroczek) w kwestii rzekomej zdrady było przesadne. Góralka pomyliła bliźniaków podczas zakrapianej imprezy weselnej Haneczki (Elżbieta Firek) i stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk). Faktycznie pocałowała prawnika, ale przecież do niczego więcej nie doszło. Paweł ubzdurał sobie, że żona go zdradziła, a potem nie chciał porzucić myśli, że zaszła w ciążę z bratem!

Kinga wypomniała zdradę Franki z Piotrkiem

To serialowa żona Piotrka wróciła tematem do zdrady Franki z prawnikiem. Góralka z „M jak miłość” wcale nie była jej dłużna, bo sama przypomniała, że przecież Kinga także całowała się z Pawłem! Aktorki wzięły tę sprawę na śmiech i widać wyraźnie, że mają bardzo dobre relacje.