M jak miłość. Aneta powie Jakubowi, że Kasia urodzi jego dziecko?! Cały czas była za Karskim

Aneta może poznać największy sekret Kasi?

Choć Aneta jeszcze nie wie, że Kasia okłamuje wszystkich wokół, to nie jest tajemnicą, że obie łączą bliskie relacje. Kasia zwierzała się Chodakowskiej z problemów w małżeństwie, trudnych emocji, a nawet uczucia do Mariusza. Już wtedy Aneta wyraźnie dawała do zrozumienia, że nie popiera tego romansu i trzyma stronę Jakuba, z którym ma silną więź przyjacielską.

Dlatego nowe zdjęcia z planu wywołały falę spekulacji. Kasia, Anna i Aneta razem – to może oznaczać, że Chodakowska zostanie przypadkowo wciągnięta w spisek lub usłyszy coś, czego nie powinna. Czy domyśli się prawdy? Czy odkryje, że Jakub padł ofiarą perfidnego oszustwa i został pozbawiony prawa do własnego dziecka?

Czy Aneta wygada się Jakubowi?

Fani „M jak miłość” doskonale wiedzą, że Aneta nie należy do osób, które siedzą cicho, gdy dzieje się niesprawiedliwość. Jeśli pozna prawdę, może nie znieść myśli, że Jakub – uczciwy, oddany partner – został przez Kasię tak brutalnie oszukany. Co prawda w nowych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach dojdzie do rozwodu pary, ale przecież to Kaisa tego chciała. To właśnie Aneta wspierała Karskiego, chociaż z drugiej strony przyjaźni się z lekarką. Choć na razie wszystko wskazuje na to, że Chodakowska jeszcze niczego nie wie, jej obecność w kręgu tajemnicy może być początkiem przełomu. Czy jeśli pozna prawdę, odważy się powiedzieć Jakubowi, że to jego dziecko nosi Kasia?

Anna milczy, ale ile to potrwa?

Jak na razie Anna konsekwentnie trzyma język za zębami. To ona sfałszowała wynik testów DNA, ale zrobiła to nie z lojalności, a z poczucia długu – Kasia w przeszłości wyświadczyła jej dużą przysługę i teraz koleżanka z laboratorium spłaca ten dług, przyciśnięta do muru. Czy zachowa milczenie na zawsze? Nie wiadomo. Ale dopóki prawda nie wyjdzie na jaw, kłamstwo Kasi będzie coraz trudniejsze do utrzymania – a napięcie między bohaterami tylko wzrośnie.