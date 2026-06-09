Spis treści
- "Złoty chłopak" odc. 308: Esme nie może dojść do siebie po stracie dziecka
- Złoty chłopak, odc. 308: Abidin chce odzyskać Sunę
- Złoty chłopak, odc. 308: Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani
- Złoty chłopak, odc. 308: Seyran mierzy z broni w rywalkę
- "Złoty chłopak" odc. 308: - Kiedy i gdzie oglądać serial
- "Złoty chłopak" - Obsada tureckiego hitu
W poprzednim 307. odcinku serialu Suna odzyskała świadomość w szpitalu po udanej interwencji medyków. Gigantyczny stres sprawił jednak, że Esme poroniła, co wywołało rozpacz wśród najbliższych. Halis starał się ostudzić pragnienie zemsty u Ferita, przypominając mu, że ochrona rodziny musi być priorytetem. W tym czasie Ifakat obmyślała plan odebrania swoich rzeczy z posiadłości, a Abidin kombinował, jak zobaczyć się ze swoją żoną.
"Złoty chłopak" odc. 308: Esme nie może dojść do siebie po stracie dziecka
Esme, Kazim oraz osłabiona Suna, tuż po wyjściu ze szpitala, decydują się zamieszkać w skromnym lokum Gulgun. Razem z pozostałymi członkami rodziny starają się odnaleźć w trudnej rzeczywistości, naznaczonej ogromnymi stratami w życiu osobistym i finansowym.
Złoty chłopak, odc. 308: Abidin chce odzyskać Sunę
Abidin wprost szaleje z miłości i robi wszystko, by Suna mu wybaczyła. Składa jej poruszającą obietnicę. Deklaruje, że chce z nią wychować ich dziecko z dala od mafijnych konfliktów.
Złoty chłopak, odc. 308: Aysen knuje przeciwko Wielkiej Pani
Przebiegła Aysen staje twarzą w twarz z Wielką Panią. Kobieta prosi o zatrudnienie na stałe i przysięga jej absolutną wierność. W rzeczywistości jednak to tylko element gry, bo jej głównym celem jest przebywanie jak najbliżej Abidina.
Złoty chłopak, odc. 308: Seyran mierzy z broni w rywalkę
Ferit z przerażeniem uświadamia sobie, że Seyran zniknęła z domu. Szybko na jaw wychodzi, że razem z wyrachowaną Ifakat przygotowała ryzykowny plan. Seyran staje z bronią w ręku naprzeciwko Wielkiej Pani, każąc jej wybierać pomiędzy synami, a następnie pociąga za spust i rani mafijną szefową.
"Złoty chłopak" odc. 308: - Kiedy i gdzie oglądać serial
Turecką produkcję „Złoty chłopak” można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. Premierowy 308. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Regularna emisja pozwala fanom śledzić burzliwe losy ulubionych bohaterów.
"Złoty chłopak" - Obsada tureckiego hitu
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet