Wichrowe wzgórze. Songul wyląduje na ulicy i będzie szukała jedzenia w śmietnikach! Z damy w żebraczkę? - ZDJĘCIA

Songul jest największym czarnym charakterem w tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze". Ciotka Halila udaje, że się o niego troszczy, ale to przez jej kłamstwa Halil nie mógł być szczęśliwy z Zeynep! W drugim sezonie serialu Songul dostanie to, na co zasłużyła! Prezentujemy na zdjęciach, jakie życie ją czeka.