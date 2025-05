Tureckie seriale

Tragedia w serialu "Miłośc i nadzieja"! Zeynep po brutalnym ataku trafi do szpitala

W tym tygodniu w serialu "Miłość i nadzieja" rozegrają się wstrząsające wydarzenia! Zeynep nieprzytomna trafi do szpitala, a lekarze będą walczyć o jej życie. Wstrząśnięta rodzina i przyjaciele natychmiast ruszają do do placówki i jakby tego było mało, to oprawca Zeynep powróci i zakradnie się do szpitala, by dokończyć to, co zaczął. Co się wydarzy?