Szpital św. Anny, odcinek 4: Uparty celebryta zaszkodzi Kai?! Nie posłucha się i będzie zagrożenie życia

"Szpital św. Anny" odcinek 4 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 17.40 w TVN

Kaja w 4. odcinku "Szpitala św. Anny" zmierzy się z niesfornym pacjentem celebrytą, który trafi na SOR, ale bynajmniej nie przejmie się swoim stanem zdrowia. Z góry uzna, że dolega mu grypa, ale nie spodziewa się chyba, że na miejscu może poznać szokującą prawdę... Przypadkiem mężczyzny zajmie się kardiolożka Kaja, która na poważnie podejdzie do sprawy.

Kaja pozna osobliwego pacjenta celebrytę w 4. odcinku "Szpitala św. Anny"

Pacjent Kai trafi na SOR z podejrzanymi dolegliwościami. Będzie miał wyraźne duszności i gorączkę. Okaże się, że w tym stanie poszedł do pracy, która jest dla niego bardzo ważna. Piotrowska pozna ambitne plany aspirującego aktora celebryty, któremu zależy na rozpoznawalności i karierze. Zbagatelizuje zdrowie.

- Szlachta nie pracuje. Ja w showbizie robię - uzna pacjent.

Kaja zbada pacjenta w 4. odcinku "Szpitala św. Anny", a diagnoza może być okrutna

Mimo braku przejęcia ze strony pacjenta, Kaja zapyta dr Zosię Konecką (Julia Kamińska) o to, czy wykonała pacjentowi EKG. Ta odpowie twierdząco, informując, że badanie wykazało tachykardię. Mimo wyraźnie złego samopoczucia pacjent będzie lekceważył swój stan, przekonując, że najpewniej choruje na grypę. To jednak nie do końca prawda.

- Bóle mięśniowe pan ma? - dopyta lekarka.

- Mam, ale najbardziej to mnie w klacie naparza - poskarży się pacjent. Kiedy usłyszy o planowanych echo serca, od razu się zniecierpliwi. - Możemy się z tym uwinąć? Ja nie mam czasu - zacznie narzekać pacjent.

Kaja nie posłucha marudzenia mężczyzny i dobrze, bo niedługo później odkryje obecność płynu w osierdziu. Doktor Piotrowska błyskawicznie zleci przewiezienie pacjenta na kardiologię. Podczas transportu stan mężczyzny nagle się pogorszy i ten straci przytomność.

- Mamy stan zagrożenia życia, potrzebna asysta! - krzyknie kardiolożka. Zawalczy o życie mężczyzny.