Pogrzeb Melodi w serialu Miłość i nadzieja. Belkis wyleje morze łez nad grobem córki!

Miłość i nadzieja. Alper pogrąży Silę! Zrobi to na oczach Kuzeya i już nie będzie odwrotu. Streszczenie odcinka 228 Ask ve umut (04.07.2025)

Spis treści

Śmierć Melodi z serialu "Miłość i nadzieja"

Wiemy już, że Melodi (w tej roli Aleyna Çalışır) zginie w tragicznych okolicznościach. Młodziutka siostra Ege w 2. sezonie serialu "Miłość i nadzieja" wplata się w dziwną relację z Cenkiem i narazi się przez to nieobliczalnej Sedzie.

To właśnie Seda śmiertelnie potrąci Melodi. Ege i Zeynep nie zdołają jej uratować.

Dziewczyna będzie umierać na rękach brata i choć zostanie przewieziona do szpitala, to rokowania lekarzy będą bezlitosne i wkrótce dziewczyna umrze.

Polecamy: Straszna śmierć w serialu Miłość i nadzieja. Ege nie zdoła jej uratować!

Poruszający pogrzeb Melodi

Niedługo potem w serialu pokazany zostanie pogrzeb Melodi. Jej śmierć będzie dla Ege i Belkis potężnym ciosem. W uroczystości pogrzebowej będą uczestniczyć także: Yildiz, Melis, Feraye, a z boku będzie wszystkiemu przyglądać się Zeynep.

Pogrzeb Melodi będzie niezwykle emocjonalny, a jej matka wyleje morze łez nad grobem! Zobacz te poruszające sceny w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,Arda Esen jako Bülent,Özgür Tanık Gönül,Furkan Okumuş jako Ege,Zafer Demircan jako Feraye,Hakan Dinçkol jako Kuzey,Cemre Kurum jako Elif,Gamze İğdiroğlu jako Handan,Mine Çayıroğlu jako Firdevs,Zeynep Melis Girşen jako Melis,Serap Önder jako Naciye,Eren Çalı jako Yiğit,Aleyna Çalışır jako Melodi.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.