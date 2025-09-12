Miłość i nadzieja, odcinek 278: Koszmarna afera Kuzeya z Naciye. Dowie się o kłamstwie matki! - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 278 – poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17:20 w TVP2

W 278 odcinku serialu widzowie zobaczą, że cierpliwość Kuzeya w końcu się wyczerpie. Prawnik nie będzie w stanie dłużej udawać obojętnego, wpadnie do domu wściekły, narobi hałasu i przy wszystkich oskarży matkę o ukrywanie prawdy o Sili. Jego wybuch nie tylko wywoła ogromny skandal, ale też pokaże, jak bardzo wciąż zależy mu na dawnej ukochanej.

Bahar dostrzeże, że mąż nawet po ślubie nie potrafi być z nią naprawdę szczęśliwy. Każdy gest i każde słowo Kuzeya będą zdradzały, że jego serce bije dla kogoś innego. Cavidan natomiast wykorzysta okazję, by jeszcze mocniej manipulować sytuacją i spróbuje przedstawić zięcia jako niewdzięcznika i wciągnąć Naciye do swojej gry.

Kuzey dowie się o kłamstwie matki w 278 odcinku „Miłości i nadziei”!

W 278 odcinku „Miłości i nadziei” Kuzey wpadnie do domu jak burza i od razu zacznie domagać się wyjaśnień.

- Jak mogłaś mi to zrobić?! – krzyknie do matki. - O co ci chodzi? – zdziwi się Naciye. - Feraye widziała Silę w klinice, a ty zabroniłaś jej mi mówić?! – oskarży Kuzey. - Ege ci powiedział? – spyta kobieta. - Nieważne kto! Ważne, że knujesz przeciwko mnie?! – odetnie się prawnik. - Robiłam to dla twojego dobra – odpowie Naciye. - To ma być dla mojego dobra? Siostro, nie wtrącaj się! – doda wściekły Kuzey. Cavidan wtrąci się w aferę Kuzeya z matką - Trochę grzeczniej, jestem twoją matką! – spróbuje go zgasić Naciye. - Jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś?! – powtórzy zrozpaczony syn. - Dość tego, nie wolno krzyczeć na matkę! Ukryła to i co? Teraz się dowiedziałeś! Zdajesz sobie sprawę, że jesteś żonaty z Bahar? Wybieracie się w podróż poślubną, chyba trochę za późno, by dywagować na temat Sili! – wtrąci się Cavidan.

Po tych słowach Kuzey’owi zrzednie mina, bo zda sobie sprawę, że jego teściowa i matka grają przeciwko niemu, a jego życie małżeńskie coraz bardziej zaczyna przypominać więzienie.

Rodzinny kryzys coraz głębszy

W 278 odcinku „Miłości i nadziei” kłamstwa wyjdą na jaw, a rodzina Bozbeyów pogrąży się w coraz większym kryzysie. Kuzey po raz pierwszy tak ostro wystąpi przeciwko własnej matce, ale Cavidan nie pozwoli, by to on miał ostatnie słowo. Czy prawnik naprawdę zrozumie, że został wciągnięty w sieć manipulacji, z której coraz trudniej będzie mu się uwolnić?