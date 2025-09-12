Miłość i nadzieja, odcinek 278: Będzie rozwód Bahar i Kuzeya? Nie pojedzie w podróż poślubną?! - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 278 – poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17:20 w TVP2

Sytuacja w domu Kuzeya po ślubie z Bahar będzie napięta jak struna. Bahar upokorzy Yildiz przy wszystkich, kiedy gosposia odważy się zwrócić uwagę na jej kłamstwa o kostce. Wściekła żona Kuzeya specjalnie stłucze szklankę i będzie udawała ofiarę – wszystko na oczach prawnika.

Następnie Bahar przeżyje koszmar senny, w którym Yildiz odnajdzie nagranie Alpera i pokaże je Kuzeyowi. W marzeniu sennym prawnik dowie się prawdy o niewinności Sili i zakończy swoje małżeństwo, czym do reszty przerazi Bahar. Po przebudzeniu młoda żona spróbuje uwięzić męża w kolejnym kłamstwie – wmówi mu, że spędzili razem noc, choć naprawdę nic między nimi się nie wydarzyło.

Bahar nie pojedzie w podróż poślubną w 278 odcinku „Miłości i nadziei”?

W 278 odcinku „Miłości i nadziei” wściekły Kuzey urządzi awanturę własnej matce. Jego zachowanie wyprowadzi z równowagi Cavidan, która zacznie podnosić głos w obecności Naciye. Bez ogródek wypomni prawnikowi, że zamiast planować życie z Bahar, wciąż myśli tylko o Sili!

W pokoju Bahar uzna, że nie pojedzie z mężem w podróż poślubną. Cavidan zacznie mówić celowo głośno, by Naciye wszystko usłyszała.

- Nie pozwól, by zniszczyli ci życie, wypłacz się – ostentacyjnie powie Cavidan, po czym szepnie córce, żeby zaczęła płakać. Bahar posłucha matki i zacznie udawać zrozpaczoną żonę. - Kto niszczy ci życie? – zapyta zaniepokojona Naciye. - A jak myślisz? Posłuchaj, co mówi Bahar. Nie pojedzie na miesiąc miodowy i weźmie rozwód – postawi sprawę jasno Cavidan. - Dziewczyna ma rację. Kuzey lata za Silą, to niedopuszczalne! Naciye będzie próbowała załagodzić sytuację, przypominając, że bilety na miesiąc miodowy są już kupione, ale Cavidan nie odpuści. - A gdzie jest Kuzey? Pewnie znów ugania się za Silą – doda z satysfakcją, namawiając Naciye, by wpłynęła na swojego syna.

Czy Naciye rzeczywiście uwierzy w łzy Bahar i zacznie wywierać presję na Kuzeya? A może prawnik dostrzeże w końcu prawdziwą twarz swojej żony i teściowej? Odpowiedź padnie już w 278 odcinku „Miłości i nadziei”!