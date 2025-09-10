Miłość i nadzieja, odcinek 277: Szczera rozmowa Kuzeya z Ege. Nie ukryje wątpliwości - ZDJĘCIA

– Jak się masz? – zapyta Kuzey.

– W nocy nie zmrużyłem oka, nie mogę uwierzyć, że ojcem Zeynep jest Bulent... – przyzna Ege.

Kuzey wskaże, że przeszkodą w miłości nie jest rozum, lecz serce.

– Jak widzisz, zakochałeś się w siostrze Melis... To największa przeszkoda dla twojej miłości, to tylko część problemów. Co jeszcze?

Ege przyzna, że chociaż zna prawdę, ale nie może jej wyznać Zeynep.

– Ujawnienie prawdy nie należy do ciebie i do mnie. (...) Mój zmarły ojciec mówił – martwiąc się o rzeczy, których nie możesz zmienić, tracisz czas. Wtedy go nie rozumiałem, teraz wiem, co miał na myśli. Przygotowywał mnie na swoją śmierć, nie mogłem go uratować.

– Co zrobiłeś?

– Co zrobiłem? Nic. Nauczyłem się z tym żyć.

Prawnik zaoferuje Ege wsparcie w trudnej sytuacji.

– Nauczę cię żyć z siostrą kobiety, którą kochasz... – powie wymownie. Ege dostrzegając, że małżeństwo Kuzeya z Bahar nie jest dla niego spełnieniem marzeń.