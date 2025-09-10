Miłość i nadzieja, odcinek 277: Szczera rozmowa Kuzeya z Ege. Nie ukryje wątpliwości - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 277 - sobota, 13.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Kiedy Bahar odwiedziła Silę w ośrodku i wprost przed jej oczami udawała, że jest szczęśliwa z Kuzeyem. Sila z kolei postanowiła udawać, że nic nie pamięta z przeszłości, w tym traumatycznego wypadku i swoich uczuć do ukochanego. Kuzey obserwował całą rozmowę z ukrycia, co tylko pogłębiło jego wewnętrzny konflikt. Kuzey wciąż nie wie, jak postępować, bo serce podpowiadało jedno, obowiązki i okoliczności drugie.
Kuzey i Ege - rozmowa o sercu i prawdzie w 277 odcinku "Miłość i nadzieja"
Rozmowa między przyjaciółmi zacznie się od codziennych pytań, ale szybko przejdzie w poważne tematy.
– Jak się masz? – zapyta Kuzey.
– W nocy nie zmrużyłem oka, nie mogę uwierzyć, że ojcem Zeynep jest Bulent... – przyzna Ege.
Kuzey wskaże, że przeszkodą w miłości nie jest rozum, lecz serce.
– Jak widzisz, zakochałeś się w siostrze Melis... To największa przeszkoda dla twojej miłości, to tylko część problemów. Co jeszcze?
Ege przyzna, że chociaż zna prawdę, ale nie może jej wyznać Zeynep.
– Ujawnienie prawdy nie należy do ciebie i do mnie. (...) Mój zmarły ojciec mówił – martwiąc się o rzeczy, których nie możesz zmienić, tracisz czas. Wtedy go nie rozumiałem, teraz wiem, co miał na myśli. Przygotowywał mnie na swoją śmierć, nie mogłem go uratować.
– Co zrobiłeś?
– Co zrobiłem? Nic. Nauczyłem się z tym żyć.
Prawnik zaoferuje Ege wsparcie w trudnej sytuacji.
– Nauczę cię żyć z siostrą kobiety, którą kochasz... – powie wymownie. Ege dostrzegając, że małżeństwo Kuzeya z Bahar nie jest dla niego spełnieniem marzeń.
Temat Sili w 277 odcinku "Miłości i nadziei" potwierdzi, że Kuzey wciąż walczy sam ze sobą
Ege z Kuzeyem wreszcie porozmawiają o Sili i o tym, co trapi prawnika. Ege wtraźnie zauważy, że przyjaciel ukrywa emocje.
– (...) Rozmawiałem z doktorem Leventem. Widziałem się z nim na twoim weselu – wyzna Ege. – Powiedział ci, że Sila przebywa w jego szpitalu?
Kuzey przyzna, że widział Silę, a Ege od razu wyczuwa jego wątpliwości.
– Czemu poszedłeś zobaczyć Silę. Masz wątpliwości, prawda?
– Z jednej strony jestem na nią bardzo zły, z drugiej...
– Sądzisz, że jest niewinna? – dokończy Ege.
– Właśnie... – odpowie Kuzey.
– Nie chcesz, by niewinna osoba cierpiała. Czy to niepokoi Kuzeya adwokata czy Kuzeya kochanka?
– Chciałbym, by niepokoiło Kuzeya adwokata.