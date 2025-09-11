Miłość i nadzieja, odcinek 276: Bahar upokorzy Yildiz przy wszystkich! Kuzey zobaczy z kim się ożenił - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 276 - piątek, 12.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy Bahar odwiedziła Silę w ośrodku i z premedytacją nakłamała jej w żywe oczy. Opowiadała o rzekomym szczęściu z Kuzeyem, o ich wspólnych rozmowach i miłości, którą mieli się dzielić, podczas gdy każdy widział, że prawnik żyje w konflikcie i nie potrafi zapomnieć o Sili. Kuzey przyglądał się wszystkiemu z oddali i jeszcze bardziej zaczął wątpić w swoje małżeństwo.

Bahar upokorzy Yildiz w 276 odcinku "Miłości i nadziei"

Bahar zacznie narzekać na bolącą kostkę, by wzbudzić współczucie i zainteresowanie. Jednak Yildiz szybko zauważy, że Bahar porusza się zupełnie normalnie i wcale nie cierpi. Gosposia nie powstrzyma się od komentarza, czym ściągnie na siebie wściekłość młodej pani domu. Rozjuszona Bahar podejdzie do stolika i niby przypadkiem strąci szklankę na ziemię.

– Yildiz, szklanka spadła i co teraz? – rzuci z okrutną miną, upokarzając gosposię przy wszystkich.

Kuzey stanie się świadkiem tej sceny i po raz pierwszy wyraźnie zobaczy, z kim tak naprawdę się ożenił.

Cavidan przyciśnie córkę

Po incydencie Cavidan porozmawia z Bahar na osobności.

– Zrobiłaś to celowo? – zapyta matka.

– Yildiz zachowuje się dziwnie – wytłumaczy córka. – Oglądała na laptopie film, w którym Alper mówi, że Sila jest niewinna...

I faktycznie w 276 odcinku "Miłości i nadziei" Yildiz spróbuje ujawnić prawdę. Yildiz nie podda się tak łatwo. Spróbuje dotrzeć do Kuzeya i pokazać mu nagranie Alpera, które dowodzi niewinności Sili. Jednak pendrive z nagraniem tajemniczo zaginie, a Bahar zrobi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Znów wywiąże się afera...