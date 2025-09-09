Miłość i nadzieja, odcinek 276: Bahar i Cavidan skończone? Yildiz zrobi wszystko, by Kuzey poznał prawdę o Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 276 - piątek, 12.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 276 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar nie będzie w stanie znieść działań Yildiz. Gospodyni domu ewidentnie działa na nerwy młodej żony, wprost wiedząc o kłamstwach i kombinacjach Bahar i Cavidan. W pewnym momencie Bahar strąci szklankę ze stołu, by Yildiz musiała ją posprzątać. Każdy ruch dziewczyny pokazuje, że czuje rosnącą presję i obawę przed ujawnieniem prawdy o Sili.

Yildiz w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi ujawnić prawdę Kuzeyowi

Nie chcąc dłużej patrzeć na manipulacje Bahar i jej matki, Yildiz decyduje się w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" zawołać Kuzeya i pokazać mu nagranie, które (jej zdaniem) rozjaśni wszystko. Ma dowieść, że Sila jest niewinna, a prawdziwe intrygi tkwią po stronie Bahar i Cavidan.

Jednak plan się mocno skomplikuje w momencie, gdy Yildiz spróbuje włączyć komputer. Pendrive z nagraniem zaginie! Zdesperowana, zacznie szukać zaginionego nośnika, a w końcu skonfrontuje Cavidan.

– Ty zabrałaś ten pendrive! – oskaży ją Yildiz.

– Jaki pendrive? – matka Bahar uda niewiedzę.

– Nie kłam! Wiesz, że Sila jest niewinna, dlatego go ukryłaś! – nie odpuści Yildiz.

Kuzey w 276 odcinku "Miłość i nadzieja" nadal nie pozna prawdy o Sili

Cavidan wciąż pójdzie w zaparte, a prawnik nie odkryje jeszcze prawdy. Kuzey wciąż czuje, że coś jest nie tak, a jego myśli wciąż wracają do Sili, mimo że oficjalnie jest już mężem Bahar.

W 276 odcinku „Miłość i nadzieja" emocje sięgają zenitu: manipulacje Bahar i Cavidan, nieustępliwa Yildiz oraz serce Kuzeya, które nie pozwala zapomnieć o Silę. Wszystko to sprawi, że napięcie w rezydencji nie opadnie ani na chwilę.