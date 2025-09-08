Miłość i nadzieja, odcinek 275: Bahar nakłamie Sili w żywe oczy, że jest szczęśliwa z Kuzeyem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 275 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila w 275 odcinku „Miłości i nadziei” będzie musiała udawać, że nie pamięta uczuć do Kuzera, że ślub z Bahar jest dla niej w porządku. Mimo iż wcześniej w rozmowie z doktorem Leventem w ośrodku nie powstrzymała łez, przyznając, że nie zamierza wyznać Kuzeyowi prawdy o swojej niewinności. Levent ostrzeże ją, że Kuzey cierpi tak samo jak ona i musi dowiedzieć się, że Sila nie ma nic wspólnego z dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Mimo tego Sila stanowczo stwierdzi, że rozdział z życiem z Kuzeyem jest zamknięty.

Bahar odwiedzi Silę po ślubie

W 275 odcinku Bahar postanowi przyjechać do ośrodka, gdzie przebywa Sila. Młodsza siostra od razu zacznie opowiadać, jak bardzo jest szczęśliwa z Kuzeyem. Nie wspomni jednak, że dostrzega jego dziwne zachowanie i tęsknotę za Silą.

– Jesteś na mnie zła, bo wyszłam za Kuzeya? Bardzo go kocham, siostro. Bardzo... Jestem gotowa o niego walczyć, a nawet zapomnieć o tobie. On też mnie bardzo kocha, jesteśmy szczęśliwi. Kiedy odeszłaś, zbliżyliśmy się do siebie. Siadaliśmy razem, rozmawialiśmy, mówiliśmy o swoich kłopotach. Im częściej rozmawialiśmy, tym bardziej się do siebie zbliżaliśmy – zapewni Bahar.

Sila postanowi udawać, że nie pamięta niczego z przeszłości, w tym traumatycznego wypadku i swoich uczuć do Kuzeya: – Dlaczego miałabym być zła? Kuzey miał wypadek, znalazłam go w rozbitym aucie. Nic więcej nie pamiętam, co jeszcze się wydarzyło.

– Jak to? Nic nie pamiętasz? – dopyta Bahar.

– Nic a nic... (...) Co mnie łączyło z Kuzeyem? Nieważne, jest twoim mężem, bądźcie szczęśliwi. Pięknie razem wyglądacie – doda Sila, starając się ukryć emocje.

Kuzey przyjrzy się siostrom z ukrycia

Całej rozmowie przyjrzy się Kuzey z oddali. Prawnik zobaczy, jak Sila pozornie akceptuje jego małżeństwo z Bahar, nie zdając sobie sprawy, że dziewczyna nadal cierpi i wciąż go kocha. Ta scena zapowiada kolejne dramatyczne napięcie między bohaterami.