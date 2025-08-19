Miłość i nadzieja, odcinek 273: Sila przerwie ślub Kuzeya i Bahar? Kiedy padnie "tak", będzie już za późno! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 273 ślub Bahar i Kuzeya - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Bahar i Kuzeya w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" złamie Sili serce tuż po tym jak w pełni odzyska pamięć i oprócz własnej rodziny przypomni sobie, że to prawnik jest jej ukochanym! Po ich bolesnym rozstaniu, raniących słowach, które padły z ust Kuzeya tuż przed wypadkiem, jak kazał jej zniknąć na zawsze, wmawiając przy tym, że kocha inną, odrzucona Sila będzie wierzyła w to, że to Bahar zdobyła miłość Kuzeya. Nic dziwnego, że nie przerwie ślubu tej pary.

Sila nieproszonym gościem na ślubie Bahar i Kuzeya w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

Jak dojdzie do tego, że w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila zjawi się w domu Kuzeya akurat w momencie ślubu? Kiedy amnezja Sili ustąpi, jej lekarz, doktor Levent, zawiezie dziewczynę do ukochanego. Niestety będzie już za późno. Jak tylko Sila wejdzie na posesję przed rezydencję, zrozumie, że Kuzey bierze ślub z Bahar. Z trudem powstrzyma łzy, kiedy rozejrzy się wokół, zobaczy ślubne dekoracje, inicjały pary młodej i rozbawionych gości na ślubie. A wśród nich m.in. swoją matkę Cavidan i matkę Kuzeya, Naciye. Nigdzie nie będzie jednak nowożeńców.

Kuzey pomyli Bahar w sukni ślubnej z Silą w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym czasie Kuzey w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" zapuka do pokoju Bahar, by zaprowadzić ją do gości i urzędnika stanu cywilnego, który udzieli im ślubu. Na widok Bahar w sukni ślubnej będzie myślał, że to Sila! Wciąż bowiem nie wyrzuci Sili ze swojego serca, ślub z jej siostrą będzie przykrą koniecznością, po tym jak wszyscy podejrzewali ciążę Bahar.

Tak będzie wyglądał ślub Bahar i Kuzeya w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"! Powie za niego "tak"

Sila ze złamanym sercem w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie wpatrywała się w Kuzeya i Bahar, którzy staną przed urzędnikiem. Nie powie ani słowa, by powstrzymać ten ślub. Nikt też jej nie zauważy. Nieszczęśliwy Kuzey nie zdąży nawet powiedzieć "tak", bo Bahar go uprzedzi, żeby ukochany się nie rozmyślił. Po chwili młoda para dostanie dokumenty stwierdzające ważność ich ślub. Nie będzie nawet pierwszego pocałunku młodej pary!

W tym momencie Kuzey w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" odwróci się i zobaczy Silę, rozpacz w jej oczach na widok ukochanego z jej siostrą na ślubnym kobiercu... Zrozumie, jak wielki błąd popełnił.