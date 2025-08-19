Miłość i nadzieja, odcinek 272: Tak będą wyglądały zaręczyny Bahar i Kuzeya. Nie przestanie kochać Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 272 - piątek, 5.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Uczucie, które łączy Silę i Kuzeya w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" nie przetrwa kolejnej próby jaką będzie nie tylko amnezja Sili, ale także coraz bliższa relacja Bahar z ukochanym siostry!

Kiedy Sila w "Miłość i nadzieja" odzyska pamięć?

Przez długi czas Sila nie odzyska pamięci, wrócą do niej tylko fragmenty wspomnień z przeszłości, kiedy razem z Bahar i ich matką Cavidan mieszkały w górach. Kuzey będzie dla niej obcym mężczyzną, chociaż w jego pobliży będzie czuła dziwne drżenie serca. Niestety zanim Sila przypomni sobie miłość do Kuzeya, Bahar z matką wykorzystają okazję, by niemal zmusić go do ślubu. Ale najpierw odbędą się zaręczyny...

Bahar przypomni sobie zaręczyny z Kuzeyem w 272 odcinku "Miłość i nadzieja"

O poranku w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar obudzi się z obrączką na palcu i zacznie wspominać wydarzenia poprzedniego dnia, kiedy ona i Kuzey zostali połączeni przez jego Naciye. Zgodnie z tradycją, to matka pana młodego włoży na ich palce obrączki, związane wstążką, która stanie się symbolem nierozerwalnej więzi, jaką będzie małżeństwo tej pary.

Świadkami zaręczyn Kuzeya i Bahar w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" będą też Cavidan, siostra Kuzeya -Hulya oraz Yildiz. Dla wszystkich będzie jasne, że tylko Bahar cieszy się z tych zaręczyn i ślubu. Kuzey będzie robił dobrą minę do złej gry, ale ukryje tego, że wcale nie kocha narzeczonej, że miłością jego życia wciąż jest tylko Sila.

Tak Sila w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" przypomni sobie Kuzeya

A co będzie z Silą, która w wyniku amnezji w 272 odcinku "Miłość i nadzieja" nadal nie przypomni sobie uczucia które łączyło ją z Kuzeyem? Leczenie w klinice, troskliwa opieka doktora Leventa sprawią, że do Sili zaczną powoli wracać wspomnieniach. W dniu, w którym Kuzey i Bahar się zaręczą, Sila przypomni sobie ukochanego.