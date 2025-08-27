Miłość i nadzieja, odcinek 270: Przełom w leczeniu Sili. Wyjdzie z psychiatryka, ale nie sama! - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja”, odcinek 270 – środa, 3.09.2025, godz. 17:20 w TVP2

Po miesiącach izolacji i terapii w klinice psychiatrycznej Sila wreszcie będzie mogła zrobić krok w stronę normalności. Doktor Levent odwiedzi ją w sali i poinformuje o zmianie w leczeniu.

– Ponieważ wszystko idzie w dobrym kierunku, możemy przejść do nowego etapu leczenia. Zdecydowano, że od dziś możesz wychodzić na miasto – powie z uśmiechem.

Sila będzie kompletnie zaskoczona tą wiadomością.

– Jak to? Przecież nie mogę być sama – odpowie niepewnie. Wtedy Levent rozwieje jej obawy.

– Nie będziesz. Pójdę z tobą.

Levent będzie wspierał Silę w "Miłość i nadzieja, odcinek 270"

Słowa lekarza poruszą dziewczynę. Jej głos zadrży, a na twarzy pojawi się pierwszy od dawna uśmiech.

– Naprawdę? – zapyta wzruszona.

– Naprawdę. Dowiemy się, kim był ten, który złamał ci serce, co się wydarzyło, gdzie mieszkałaś… Może coś sobie przypomnisz. A wtedy będziesz mogła wyjaśnić swoją niewinność. Ufam ci, Silo. Wszystko będzie dobrze. Wyzdrowiejesz – doda Levent. Ta scena stanie się momentem przełomowym, bo Sila zacznie wierzyć, że jej życie może się odmienić.

Miłość i nadzieja, odcinek 270 - Bahar nadal ukryje prawdę

Równocześnie w domu Kuzeya sytuacja będzie się coraz bardziej komplikować. Bahar nadal będzie ukrywać prawdę o losach siostry, choć już wie, że Sila żyje i przebywa w klinice. To właśnie ona wcześniej zataiła przed ukochanym miejsce pobytu Sili, chcąc zatrzymać Kuzeya tylko dla siebie. Jednak wraz z postępami w leczeniu siostry i wsparciem Leventa kłamstwa Bahar będą coraz trudniejsze do utrzymania…