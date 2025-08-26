Miłość i nadzieja, odcinek 269: Bahar zrobi test ciążowy. To jedna wielka pomyłka? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 269 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya w 269 odcinku "Miłości i nadziei" wróci z apteki, w dłoni trzymając test ciążowy. Bez słowa przekaże go Bahar, która niepewnie wejdzie do łazienki. Każda sekunda będzie dla niej wiecznością, a w powietrzu będzie wisiało napięcie i strach przed tym, co pokaże test.

Gdy Bahar wyjdzie z łazienki, będzie blada jak ściana, ledwo trzymając się na nogach. Hulya natychmiast podejdzie, odbierze jej drżącą dłoń i spojrzy na test.

– Nic tu nie ma… – powie, marszcząc brwi. Cavidan nie będzie rozumiała, co Hulya ma na myśli.

– Co to znaczy ‚nic’? – zapyta zdezorientowana.

– Gdyby były dwie kreski, to oznaczałoby ciążę. Jedna – brak ciąży. Ale tu… nie ma żadnej – wyjaśni Hulya z niedowierzaniem.

Bahar wykona test ciążowy, ale to pomyłka?

Naciye zaproponuje, że test może być wadliwy, a Bahar, chwytając się futryny łazienki, wyszepcze.

– Trzeba chwilę poczekać…

Jej ciało będzie się chwiało, a oczy pełne strachu. Cavidan natychmiast podejdzie, obejmie ją i powstrzyma przed upadkiem. – „Córeczko, oddychaj… Masz lodowate dłonie” – powie zmartwiona.

– Jest całkowicie blada. Zabierzmy ją do łóżka – doda Naciye, wspierając matkę. Razem pomogą Bahar dojść do sypialni, gdzie dziewczyna opadnie pod kołdrę, przyciągając kolana do piersi. Nerwowo będzie pocierała szyję, jakby próbowała zetrzeć z siebie strach i napięcie.

Bahar w ciąży. Test pokaże dwie kreski!

Kiedy Hulya spojrzy ponownie na test, jej oczy rozszerzą się w nagłym szoku.

– Są… są dwie kreski! – wykrzyknie, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. – Bahar… ty jesteś w ciąży

W 269 odcinku „Miłość i nadzieja” emocje sięgną zenitu. Bahar będzie musiała zmierzyć się z nowym faktem, który zmieni jej życie, a także wpłynie na relacje z Kuzeyem i całą rodziną. Czy dziewczyna będzie w stanie pogodzić się z ciążą? Czy to początek szczęśliwego rozdziału, czy kolejnego dramatycznego zwrotu akcji?