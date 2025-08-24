Miłość i nadzieja, odcinek 268: Cavidan i Naciye odkryją ciążę Bahar! Wszystko się wyda - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 268 - poniedziałek, 1.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W najnowszych odcinkach „Miłość i nadzieja” Bahar będzie rozdarta między miłością do Kuzeya a poczuciem winy wobec siostry. W 268 odcinku zobaczymy ją, jak ze łzami w oczach.

– (...) Kocham go, mamo. Tak bardzo… że jestem gotowa zdeptać miłość mojej siostry – siostry, która oddałaby za mnie życie. Jak mam po czymś takim wyjechać? Jak mam udawać, że to nic nie znaczy?– Bahar nie będzie chciała wyjeżdżać i rezygnować z uczucia.

Cavidan początkowo potraktuje to jak młodzieńczy bunt, ale szybko dostrzeże, że za zachowaniem córki kryje się coś więcej. Przypomni jej omdlenie sprzed kilku dni i w pewnym momencie zada pytanie, które zaskoczy nawet samą Bahar.

– A może… to coś więcej? Bahar! Jesteś w ciąży z Kuzeyem! – powie nagle, a na jej twarzy pojawi się niemal dziecięca ekscytacja.

Bahar, zszokowana i zawstydzona, spróbuje odwrócić wzrok, jakby chciała uciec od tej myśli.

– Mamo, błagam cię… Nie mów takich rzeczy – wyszepcze. Ale Cavidan nie odpuści i zawoła z błogosławieństwem w głosie.

– Moje dziecko! Niech Bóg sprawi, że to prawda!

Mdłości Bahar zwrócą uwagę Naciye

Niedługo później podejrzenia Cavidan potwierdzą się w dramatyczny sposób. Bahar spędzi poranek w łazience, klęcząc przy toalecie, blada i wycieńczona. Kiedy Naciye zapuka do drzwi, dziewczyna ledwo będzie w stanie się podnieść.

– Źle się czuję… Nie wiem, co się dzieje – wyszepcze.

Naciye, która od razu zwróci uwagę na jej stan, zacznie wypytywać, a w końcu uderzy w samo sedno.

– Bahar, powiedz mi szczerze… Kiedy ostatnio miałaś okres? – zapyta. Milczenie i wymijająca odpowiedź dziewczyny rozwieją wszelkie wątpliwości.

– Boże… Bahar, czy ty… jesteś w ciąży? – powie Naciye z niedowierzaniem.

W 268 odcinku „Miłość i nadzieja” prawda o Bahar zacznie wychodzić na jaw. Ciąża młodszej córki Cavidan nie tylko zwiąże ją jeszcze mocniej z Kuzeyem, ale także zagrozi całkowitym rozpadem relacji z Silą, która wciąż cierpi po rozstaniu. Czy Bahar odważy się przyznać wszystkim, że nosi dziecko Kuzeya?