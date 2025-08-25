Miłość i nadzieja, odcinek 267: Yildiz podsłucha rozmowę Feraye i odkryje, kto naprawdę jest ojcem Zeynep! Wielki sekret wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W „Miłość i nadzieja” kolejne odcinki przyniosą coraz więcej dramatów i sekretów, które będą groziły wybuchem. Po burzliwych dniach w domu, Feraye będzie próbowała znaleźć spokój na werandzie. Jej twarz zdradzi jednak zmęczenie i rozpacz – kobieta przyzna Belkis, że nie wie już, jak zapanować nad konfliktem między Melis a Zeynep. Mimo starań, sytuacja wciąż będzie wymykała się spod kontroli.

Feraye powie przyjaciółce, że nie trzyma Zeynep w domu bez powodu. Zdaje sobie sprawę, że dziewczyny muszą się nauczyć siebie kochać, bo inaczej prawda wyjdzie na jaw w najgorszy możliwy sposób.

– Są prawdy, których nie można zmienić. Rodzeństwo to skarb, nawet jeśli na początku go nie widać – wyzna ze łzami w oczach.

Feraye w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" wyzna, kto jest ojcem Zeynep

To właśnie wtedy padnie zdanie, które zmieni bieg wydarzeń w serialu.

– Szkoda, że Bulent nie powiedział Zeynep, że jest jej ojcem, zanim odszedł. Wtedy wszystko nie byłoby tak skomplikowane – westchnie Feraye.

Nie będzie wiedziała, że tuż za progiem werandy stoi Yildiz, niosąca kawę. Przypadkiem usłyszy całą rozmowę. W jednej chwili jej twarz zblednie, a serce zacznie bić jak oszalałe.

– Zeynep… córka Bulenta? – wyszepcze zszokowana, po czym w pośpiechu wróci do kuchni.

Czy Yildiz ujawni prawdę o ojcu Zeynep w 267 odcinku "Miłość i nadzieja"?

W 267 odcinku „Miłość i nadzieja” widzowie zobaczą, że odkrycie prawdy przez Yildiz może mieć katastrofalne skutki. Czy dziewczyna odważy się wyjawić sekret, który zmieni życie Zeynep? A może spróbuje chronić Feraye i Belkis, udając, że nic nie słyszała?

Prawda o ojcostwie Bulenta grozi rozbiciem rodziny, a jednocześnie może być początkiem końca kłamstw, które od lat zatruwają życie bohaterów.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 274: Kuzey po ślubie z Bahar nawet nie odezwie się do Sili! Ukryje się w jego domu - ZDJĘCIA